Eski Google çalışanları yapay zeka destekli siber saldırılara karşı yeni bir sistem geliştirdi

Siber suçlular, yapay zeka (AI) yeteneklerini kullanarak e-posta yoluyla gerçekleştirilen saldırıları yeni bir seviyeye taşıyor. Özellikle kişisel verilere dayalı "spear phishing" (hedef odaklı oltalama) riskinin hızla arttığı bir dönemde, Google güvenlik ekibinin eski yöneticileri tarafından kurulan AegisAI girişimi, bu tehditlere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

AegisAI kurucuları Sai Hormai ve Ryan Luo, daha önce Google bünyesinde güvenli tarayıcı teknolojileri ve reCAPTCHA sisteminin geliştirilmesinde görev almışlardı. On yıllık deneyimleri, geleneksel "eğer-ise" mantığına dayalı güvenlik kurallarının, modern AI tarafından oluşturulan karmaşık mesajları durdurmakta yetersiz kaldığını gösterdi. Bu nedenle girişim, her e-postayı bir insan gibi analiz edebilen özel AI ajanları geliştirdi.

TechCrunch'ın haberine göre, bu proje yakın zamanda Battery Ventures liderliğindeki yatırım turunda 36 milyon dolar fon topladı. Şirketin toplam sermayesi böylece 49 milyon dolara ulaştı. Yatırımcılar, AegisAI sistemini eskiyen siber güvenlik araçlarının yerini alacak en umut verici teknoloji olarak görüyor.

AI saldırılarının tehlikeli yönleri

Günümüzde bilgisayar korsanları, AI yardımıyla kullanıcının iş arkadaşları, güncel projeleri ve hatta son seyahatleri hakkındaki bilgileri anında toplayarak son derece inandırıcı mesajlar hazırlıyor. Sai Hormai'ye göre, yapay zeka kullanılarak gerçekleştirilen saldırılar mevcut savunma sistemlerinin yarısından fazlasını atlatıyor. Bu durum, söz konusu saldırıların etkinliğinin eskiye oranla iki kat arttığı anlamına geliyor.

AegisAI sisteminin avantajları şunlardır:

En karmaşık kontrol listelerinin bile fark edemediği küçük anomalileri tespit etmek;

Parola korumalı veya CAPTCHA içeren zararlı PDF dosyalarını taramak;

E-postanın bağlamını analiz ederek sahte bir kimlik adına yazıldığını ortaya çıkarmak;

Saldırıları gerçek zamanlı olarak, insan müdahalesi olmadan durdurmak.

Yeni teknolojiyi şu anda Mash kripto ödeme şirketi, LangChain girişimi ve Google bünyesindeki Locker platformu gibi onlarca büyük müşteri kullanıyor. Uzmanlara göre, siber suçlular AI ile saldırı hızını artırırken, onlara karşı ancak daha güçlü AI ajanlarıyla savunma kurulabilir.

Piyasada Proofpoint, Mimecast ve Abnormal Security gibi büyük rakipler bulunsa da, AegisAI kurucularının Gmail güvenliğini sağlamadaki engin deneyimi onlara avantaj sağlıyor. Battery Ventures ortağı Dharmesh Thakker, siber saldırılardan korunmanın birçok şirket için önümüzdeki yıllarda birinci öncelikli görev haline geleceğini belirtiyor.