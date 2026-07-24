Yapay zeka patlaması HDD'lere olan talebi beklenmedik şekilde artırdı

Küresel teknoloji pazarında yapay zeka (AI) teknolojilerinin hızla gelişmesi, veri depolama cihazları segmentinde beklenmedik bir dönüşüme yol açtı. Son yıllarda SSD sürücüleri tarafından piyasadan silinmeye çalışılan geleneksel sabit diskler (HDD), artık büyük veri merkezleri (data-centr) için en temel ihtiyaç haline geldi. The Elec'in haberine göre, yapay zeka altyapısını genişletme zorunluluğu nedeniyle HDD bileşenleri üreten büyük şirketler üretim kapasitelerini hızla artırmaya başladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Japonya'nın TDK, Resonac ve HOYA gibi sanayi devleri, sabit diskler için manyetik kafalar, plakalar ve cam tabanlar üretimini genişletiyor. Bu durum, AI sistemlerinin işlediği devasa miktardaki verilerin ucuz ve güvenilir bir şekilde saklanması ihtiyacının artmasıyla açıklanıyor. Uzmanlar, kişisel bilgisayar segmentinde HDD'nin yerini neredeyse kaybetmiş olmasına rağmen, kurumsal sektörde öneminin yeniden arttığını belirtiyor.

Yeni teknolojik yarış ve 100 TB hedefi

TrendForce analiz ajansının verilerine göre, kurumsal düzeydeki HDD cihazlarının sevkiyatı 2025'ten 2030'a kadar her yıl ortalama yüzde 23 oranında artacak. Bu yüksek hız, üreticileri kapasite konusunda yeni rekorlar kırmaya teşvik ediyor. Şu anda Western Digital, Seagate ve Toshiba gibi pazar liderleri 100 TB kapasiteli sabit diskler oluşturmak için aktif bir şekilde çalışıyor.

Özellikle Western Digital şu anda 40 TB kapasiteli diskleri test ediyor ve bu yılın ikinci yarısında seri üretime geçmeyi planlıyor. Şirket, 2029 yılına kadar 100 TB kapasiteli HDD modellerini sunmayı hedefliyor. Seagate ise HAMR (ısı destekli manyetik kayıt) teknolojisi temelinde 44 TB'a kadar olan cihazları bulut hizmeti sağlayıcılarına teslim etmeye başladı bile.

Üretim zincirindeki değişimler

Talebin artması, tüm bileşen tedarik zincirini olumlu etkiliyor. Resonac şirketi, manyetik plaka üretimini yıllık 160 milyondan 210 milyon adede çıkaracağını duyurdu. HOYA Corporation ise Vietnam'da HDD için cam substratlar üretecek yeni bir fabrika inşasına yaklaşık 50 milyar yen yatırım yapıyor. Ayrıca JX Advanced Metals ve Nitto Denko gibi işletmeler de manyetik kaplamalar ve esnek baskı devre kartları için malzeme üretimini genişletiyor.

Neden SSD değil de HDD tercih ediliyor? Bunun temel nedeni ekonomik verimliliktir. Modern veri merkezlerinde SSD cihazları hızlı hesaplamalar için kullanılırken, HDD devasa veri yığınlarını ve yedek kopyaları saklamak için kullanılıyor. Bir terabayt veriyi saklama maliyetinin HDD'de çok daha düşük kalması, AI şirketlerinin maliyetleri optimize etmesine olanak tanıyor.

Bu eğilim Özbekistan pazarında da dolaylı olarak yansıyabilir. Yerel sunucu altyapılarının ve veri depolama sistemlerinin modernizasyonunda yüksek kapasiteli sabit disklerin yaygınlaşması, kurumsal segmentte depolama maliyetlerinin dengelenmesine hizmet edecektir. Önümüzdeki yıllarda 30-40 TB kapasiteli disklerin standart hale gelmesi bekleniyor.