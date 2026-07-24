Meta, RE100 yeşil enerji ittifakından ayrıldı

·32·Teknoloji
Meta, RE100 yeşil enerji ittifakından ayrıldı

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, büyük teknoloji devlerini enerji kaynakları konusundaki stratejilerini gözden geçirmeye zorluyor. Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta, on yıllık üyeliğinin ardından, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hedefleyen uluslararası RE100 girişiminden ayrıldı. Bu karar, şirketin veri merkezlerini beslemek için doğal gaz kullanımını hızla artırdığı bir döneme denk geldi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, Meta ile RE100 arasındaki bağların kopması karşılıklı mutabakatla gerçekleşti. İngiliz sivil toplum kuruluşu Climate Group tarafından koordine edilen bu ittifak; Apple, Google ve Microsoft gibi 400'den fazla büyük şirketi bir araya getiriyor. Meta'nın bu gruptan ayrılması, şirketin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki vaatleri ile gerçek eylemleri arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

Doğal gaza olan ihtiyacın artması

Son bir yıl içinde Meta, ondan fazla doğal gaz santralinin inşasını finanse etti. Şirketin Louisiana'daki Hyperion veri merkezi projesi kapsamında 10 adet gaz santrali kurulması planlanıyor ve bunlar toplam 7,5 GW elektrik enerjisi üretecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu miktar ABD'nin tüm Güney Dakota eyaletinin tükettiği enerjiden daha fazladır. Ayrıca Ohio'da da 200 MW'lık bir gaz projesi devreye alındı.

Uzmanlara göre bu keskin dönüşün nedeni, RE100'ün raporlama prosedürlerini sıkılaştırması olabilir. Güncellenen kurallara göre şirketlerin, yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşma konusunda daha şeffaf ve net veriler sunmaları gerekiyor. Meta ise 2020 yılına kadar tamamen yeşil enerjiye geçme sözü vermişti, ancak yapay zeka yarışı bu planları değiştirdi.

Çevresel sonuçlar ve endişeler

Doğal gaz, kömüre kıyasla daha temiz bir yakıt olarak kabul edilse de çevreye ciddi zararlar vermeye devam ediyor. Araştırmalara göre, sadece gazla çalışan 1 GW'lık bir veri merkezi, yılda yüzlerce ton azot oksit, karbon monoksit ve zararlı partikülleri havaya salıyor. Bu maddelerin insan sağlığını olumsuz etkilediği, solunum yolları ve kalp-damar hastalıkları riskini artırdığı kanıtlanmıştır.

Şimdilik Meta temsilcileri, şirketin hala yüzde 100 temiz ve yenilenebilir enerji hedeflerine bağlı olduğunu vurguluyor. Ancak gaz santrallerinin geniş çaplı inşası, bu açıklamalar hakkında birçok soru işareti yaratıyor. Dijital ekonomi ve veri merkezlerini geliştiren ülkeler için küresel devlerin bu deneyimi, enerji dengesi ile çevresel güvenlik arasındaki dengeyi korumanın önemini gösteriyor.

MetaRE100EkolojiYapay ZekaEnerji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim