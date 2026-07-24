Meta, RE100 yeşil enerji ittifakından ayrıldı

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, büyük teknoloji devlerini enerji kaynakları konusundaki stratejilerini gözden geçirmeye zorluyor. Mark Zuckerberg yönetimindeki Meta, on yıllık üyeliğinin ardından, yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişi hedefleyen uluslararası RE100 girişiminden ayrıldı. Bu karar, şirketin veri merkezlerini beslemek için doğal gaz kullanımını hızla artırdığı bir döneme denk geldi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'ın haberine göre, Meta ile RE100 arasındaki bağların kopması karşılıklı mutabakatla gerçekleşti. İngiliz sivil toplum kuruluşu Climate Group tarafından koordine edilen bu ittifak; Apple, Google ve Microsoft gibi 400'den fazla büyük şirketi bir araya getiriyor. Meta'nın bu gruptan ayrılması, şirketin çevresel sürdürülebilirlik konusundaki vaatleri ile gerçek eylemleri arasındaki uçurumu gözler önüne seriyor.

Doğal gaza olan ihtiyacın artması

Son bir yıl içinde Meta, ondan fazla doğal gaz santralinin inşasını finanse etti. Şirketin Louisiana'daki Hyperion veri merkezi projesi kapsamında 10 adet gaz santrali kurulması planlanıyor ve bunlar toplam 7,5 GW elektrik enerjisi üretecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bu miktar ABD'nin tüm Güney Dakota eyaletinin tükettiği enerjiden daha fazladır. Ayrıca Ohio'da da 200 MW'lık bir gaz projesi devreye alındı.

Uzmanlara göre bu keskin dönüşün nedeni, RE100'ün raporlama prosedürlerini sıkılaştırması olabilir. Güncellenen kurallara göre şirketlerin, yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşma konusunda daha şeffaf ve net veriler sunmaları gerekiyor. Meta ise 2020 yılına kadar tamamen yeşil enerjiye geçme sözü vermişti, ancak yapay zeka yarışı bu planları değiştirdi.

Çevresel sonuçlar ve endişeler

Doğal gaz, kömüre kıyasla daha temiz bir yakıt olarak kabul edilse de çevreye ciddi zararlar vermeye devam ediyor. Araştırmalara göre, sadece gazla çalışan 1 GW'lık bir veri merkezi, yılda yüzlerce ton azot oksit, karbon monoksit ve zararlı partikülleri havaya salıyor. Bu maddelerin insan sağlığını olumsuz etkilediği, solunum yolları ve kalp-damar hastalıkları riskini artırdığı kanıtlanmıştır.

Şimdilik Meta temsilcileri, şirketin hala yüzde 100 temiz ve yenilenebilir enerji hedeflerine bağlı olduğunu vurguluyor. Ancak gaz santrallerinin geniş çaplı inşası, bu açıklamalar hakkında birçok soru işareti yaratıyor. Dijital ekonomi ve veri merkezlerini geliştiren ülkeler için küresel devlerin bu deneyimi, enerji dengesi ile çevresel güvenlik arasındaki dengeyi korumanın önemini gösteriyor.