Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladı

·62·Spor
Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladı

ABD kulübü Atlanta United, hücum hattını güçlendirmek amacıyla transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Uruguay milli takımı ve Liverpool'un eski forveti Darwin Nunez, Amerikan Major League Soccer (MLS) ligine transfer olabilir. Kulüp yetkilileri şu anda oyuncuyla ilk görüşmeleri yürütüyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

The Athletic'in haberine göre, Atlanta United yönetimi Darwin Nunez'i takımın ana hedefi olarak görüyor. Görüşmeler henüz başlangıç aşamasında olsa da, MLS kulübü transfer piyasasındaki en büyük isimlerden birini kadrosuna katma imkanlarını ciddi şekilde değerlendiriyor. Atlanta, son yıllarda yıldız futbolcuları transfer etme konusunda aktif olan takımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Bu transferin gerçekleşmesi, takımın mevcut forveti Emmanuel Latte Lath'in geleceği ile doğrudan bağlantılı. Atlanta United Sportif Direktörü Chris Henderson'ın açıklamasına göre, Latte Lath için başka kulüplerden teklifler var ve oyuncu, transfer görüşmeleri nedeniyle Charlotte maçında kadroya alınmadı. Eğer takımdan ayrılırsa, kulüpte Darwin Nunez için gereken "Designated Player" (Belirlenmiş Oyuncu) kontenjanı boşalacak.

Nunez'in Suudi Arabistan'daki zorlu süreci

Darwin Nunez şu anda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in oyuncusu ancak orada beklenmedik sorunlarla karşılaştı. Karim Benzema ve diğer yıldızların gelişinin ardından, Suudi Pro Ligi'ndeki yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Uruguaylı forvet kadro dışı bırakıldı. Oysa ki, takım formasıyla çıktığı 16 maçta 6 gol ve 4 asist kaydetmeyi başarmıştı.

Atlanta United sadece Nunez ile sınırlı kalmak istemiyor. Eğer Uruguaylı yıldızla anlaşma sağlanamazsa, kulüp İsviçre milli takımı forveti Breel Embolo seçeneğini de değerlendiriyor. Ancak Darwin Nunez'in transferi, hem finansal hem de pazarlama açısından kulüp için daha öncelikli görülüyor.

ABD ligi, son yıllarda Lionel Messi, Luis Suarez ve diğer dünya yıldızlarının gelişiyle prestijini önemli ölçüde artırdı. Darwin Nunez gibi kariyerinin zirvesindeki bir forvetin MLS'e geçişi, ligin rekabet gücünü şüphesiz daha da artıracaktır. Atlanta United ise bu transferle şampiyonluk yarışında ana adaylardan biri olmayı hedefliyor.

Şimdilik tüm dikkatler Emmanuel Latte Lath'in transferine çevrilmiş durumda. Onun ayrılışı, Darwin Nunez'e Atlanta yolunu açacak. Görüşmelerin bir sonraki aşamasının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Darwin NunezAtlanta UnitedMLSTransferFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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