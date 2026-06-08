Samsung Galaxy S26 FE ilk kez canlı fotoğraflarda ortaya çıktı

İnternette Samsung şirketinin yaklaşan bütçe dostu amiral gemisi Galaxy S26 FE modelinin ilk gerçek görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz, Wireless Power Consortium (WPC) veri tabanında SM-S741 katalog numarasıyla kaydedildi; bu da akıllı telefonun piyasaya sürülmeye hazırlandığını doğruluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan fotoğraflara göre Samsung, cihazın genel marka stilini korurken ana kamera tasarımında değişiklik yapıyor. Arka paneldeki ayrı lensler yerine Galaxy S26 FE modeli, Galaxy Z Fold 7 stilini andıran entegre bir kamera bloğuna sahip olacak. Yeni tasarımın özelliği, kamera modülünün neredeyse kasa kenarına kadar uzanmasıdır; bu da onu Galaxy A57 ve şirketin diğer mevcut modellerinden ayırıyor.

İlk bilgilere göre Galaxy S26 FE cihazı Exynos 2500 işlemci ve 8 GB RAM ile donatılacak. Ayrıca bu modelin, Android 17 işletim sistemiyle kutudan çıkan ilk Samsung akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor.

Söylentilere göre Galaxy S26 FE, yeni katlanabilir modeller Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 ile birlikte tanıtılacak. İddialara göre tanıtım etkinliği bu yılın 22 Temmuz'unda gerçekleşebilir. Pazar analistleri, Galaxy Z Fold 8 için tamamen yeni iPhone Ultra'nın ana rakip olacağını tahmin ediyor.