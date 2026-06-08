Samsung Galaxy S26 FE ilk kez canlı fotoğraflarda ortaya çıktı

·12·Teknoloji
Samsung Galaxy S26 FE ilk kez canlı fotoğraflarda ortaya çıktı

İnternette Samsung şirketinin yaklaşan bütçe dostu amiral gemisi Galaxy S26 FE modelinin ilk gerçek görüntüleri ortaya çıktı. Cihaz, Wireless Power Consortium (WPC) veri tabanında SM-S741 katalog numarasıyla kaydedildi; bu da akıllı telefonun piyasaya sürülmeye hazırlandığını doğruluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayınlanan fotoğraflara göre Samsung, cihazın genel marka stilini korurken ana kamera tasarımında değişiklik yapıyor. Arka paneldeki ayrı lensler yerine Galaxy S26 FE modeli, Galaxy Z Fold 7 stilini andıran entegre bir kamera bloğuna sahip olacak. Yeni tasarımın özelliği, kamera modülünün neredeyse kasa kenarına kadar uzanmasıdır; bu da onu Galaxy A57 ve şirketin diğer mevcut modellerinden ayırıyor.

İlk bilgilere göre Galaxy S26 FE cihazı Exynos 2500 işlemci ve 8 GB RAM ile donatılacak. Ayrıca bu modelin, Android 17 işletim sistemiyle kutudan çıkan ilk Samsung akıllı telefonlardan biri olması bekleniyor.

Söylentilere göre Galaxy S26 FE, yeni katlanabilir modeller Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra ve Galaxy Z Flip 8 ile birlikte tanıtılacak. İddialara göre tanıtım etkinliği bu yılın 22 Temmuz'unda gerçekleşebilir. Pazar analistleri, Galaxy Z Fold 8 için tamamen yeni iPhone Ultra'nın ana rakip olacağını tahmin ediyor.

SamsungGalaxy S26 FEAkıllı TelefonTeknolojiAndroid 17
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Meta hisseleri yapay zeka harcamaları nedeniyle keskin düştüMeta hisseleri yapay zeka harcamaları nedeniyle keskin düştüBugün, 22:50Radyo teleskopları 3I/ATLAS yıldızlararası nesnesinde teknoloji izi bulamadıRadyo teleskopları 3I/ATLAS yıldızlararası nesnesinde teknoloji izi bulamadıBugün, 20:59Tokenpokalips: Yapay zeka fiyatları keskin şekilde artabilir mi?Tokenpokalips: Yapay zeka fiyatları keskin şekilde artabilir mi?Bugün, 20:29Isınmayan ve aşınmayan piller: Çin'de yeni elektrolit geliştirildiIsınmayan ve aşınmayan piller: Çin'de yeni elektrolit geliştirildiBugün, 19:00TRAPPIST-1e ve TRAPPIST-1f ötegezegenlerinin iklim modelleri yayınlandıTRAPPIST-1e ve TRAPPIST-1f ötegezegenlerinin iklim modelleri yayınlandıDün, 18:5445.000 kez şarj edilse bile gücünü kaybetmeyen esnek pil45.000 kez şarj edilse bile gücünü kaybetmeyen esnek pilDün, 18:26
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde