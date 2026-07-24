Suudi Arabistan prensi beş yıldızlı bir otelin banyosunda ölü bulundu

Suudi Arabistan Kraliyet ailesinin uzak bir akrabası olan 29 yaşındaki Prens Abdullah bin Fahd bin Abdullah bin Abdülaziz bin Jalawi Al Saud'un, Londra'daki prestijli Marriott otelinde hayatını kaybettiği öğrenildi. The Telegraph gazetesinin haberine göre, olayın detayları yaklaşık sekiz ay boyunca gizli tutuldu.

Adli tıp raporuna göre, prensin kanındaki alkol oranı normalin birkaç kat üzerindeydi. Ayrıca vücudunda GHB maddesi, esrar, Xanax ve diğer sakinleştirici ilaçların izlerine rastlandı. Uzmanlar, bu maddelerin karışımının kalp durmasına yol açtığını belirtti.

Soruşturma bilgilerine göre prens, otele bir haftalık süreyle yerleşmişti. Otel odasının banyo kısmında bilinci kapalı halde bulunan prens, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Daha önce alkol ve madde bağımlılığı tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Soruşturma sürecinde cinayet, üçüncü şahıs müdahalesi veya intihara dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Resmi rapora göre ölüm nedeni, alkol ve çeşitli psikoaktif maddelerin aynı anda kullanımı sonucu meydana gelen kalp durmasıdır.