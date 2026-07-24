“Havacılıkta devrim”: İlk hibrit uçak 9000 metre irtifada test edildi

·65·Teknoloji
“Havacılıkta devrim”: İlk hibrit uçak 9000 metre irtifada test edildi

Dünya ticari havacılığında benzeri görülmemiş tarihi bir olay yaşandı: GE Aerospace, NASA, Boeing ve BETA Technologies iş birliğiyle ilk kez hibrit-elektrikli güç sistemine sahip bir uçağı, yolcu uçaklarının uçuş irtifasında başarıyla test etti. Atlantik Okyanusu'nu geçen bu uçak, sadece havada 2 saatten fazla sorunsuz çalışmakla kalmadı, aynı zamanda uçuş sırasında bataryasını şarj etme yeteneğini de kanıtladı.

Zamin.uz havacılık sektöründeki bu devrim niteliğindeki uçuşun detaylarını ve geleceğin uçaklarının sunduğu yeni imkanları aktarıyor.

Tek sistemde iki motor: Test nasıl geçti?

Büyük Britanya'daki ünlü Farnborough Havacılık Fuarı öncesinde gerçekleştirilen bu test için özel olarak modifiye edilmiş Saab 340B turboprop uçağı kullanıldı. Test sırasında uçak, 9,1 kilometre (9000 metre) üzerindeki irtifaya — tam olarak normal yolcu uçaklarının seyir irtifasına yükseldi.

Mühendisler şunları belirtiyor:

Tamamen elektrikle çalışan küçük uçakların aksine, bu hibrit sistem geleneksel bir gaz türbini ile yüksek voltajlı bir elektrik motorunu birleştiriyor. Sistem, uçuşun farklı aşamalarında yükü iki kaynak arasında otomatik olarak paylaştırarak yakıt tüketimini ciddi oranda azaltıyor.

Normal uçak ve hibrit uçak: Temel farklar

Gösterge ve faktörler

Geleneksel yolcu uçağı

GE Aerospace hibrit uçağı

Enerji kaynağı

Sadece havacılık yakıtı (kerosen)

Kerosen + Megawatt sınıfı elektrik sistemi

Şarj imkanı

Mevcut değil

Uçuş sırasında bataryayı şarj eder

Çevresel ve ekonomik etki

Yüksek yakıt tüketimi ve emisyon

Yakıt tasarrufu sağlar, emisyonu düşürür

Uçuş irtifası

9 000 – 11 000 metre

9 100 metre (ilk kez başarıyla test edildi)

Atlantik Okyanusu üzerinde transatlantik uçuş

ABD'deki ilk testlerin ardından, bu deneysel uçak Atlantik Okyanusu üzerinden Büyük Britanya'yakadar olan mesafeyi hibrit modda uçtu. Uçuş sırasında BAE Systems tarafından sağlanan bataryalar ve Boeing'e bağlı Aurora Flight Sciences tarafından geliştirilen özel motor gondolu sistemi mükemmel sonuç verdi.

  • Elektrik motorunun çift yönlü görevi: Sadece pervaneyi çevirerek uçağı ileri itmekle kalmadı, aynı zamanda uçuş sırasında jeneratör görevi görerek bataryaları şarj etti.

  • Soğutma sistemi: Yüksek güçlü elektrikli ekipmanlar ve invertörler için özel ısı değiştiriciler kurularak aşırı ısınmanın önüne geçildi.

Gelecekte ucuz ve emisyonsuz uçuş dönemi mi başlıyor?

Uzmanlara göre bu test, önümüzdeki yıllarda yolcu havacılığının tamamen yeniden şekillenmesine ve yakıt tasarrufu sayesinde bilet fiyatlarının ucuzlamasına hizmet edecek.

Bu teknolojik devrim ve havacılık yeniliği hakkında arkadaşlarınızı ve sevdiklerinizi bilgilendirin! Makaleyi hemen Telegram sohbetinize gönderin.

Sizce önümüzdeki 10 yıl içinde hibrit ve elektrikli uçaklar normal yolcu uçaklarının yerini tamamen alabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın!

GE AerospaceNASABoeingBETA TechnologiesSaab
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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