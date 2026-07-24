Bir kadın alyansı yüzünden neredeyse parmağını kaybediyordu

Moskova'daki Yeramishantsev Klinik Hastanesi El Mikrocerrahisi Merkezi doktorları, alyansı nedeniyle ağır yaralanan bir kadının parmağını kurtarmayı başardı. Bu bilgi, başkent Sağlık Departmanı basın servisi tarafından açıklandı.

Edinilen bilgiye göre, kadın yazlığında çalışırken alyansı duvarın çıkıntılı bir kısmına takıldı. Elini aniden çekmeye çalıştığında, yüzük parmağa şiddetli baskı uyguladı ve sonuç olarak yüzük parmağı neredeyse tamamen koptu.

Mikrocerrah Aleksandr Suhinin, bu tür ağır yaralanmalarda kan dolaşımını mümkün olduğunca çabuk yeniden sağlamanın hayati önem taşıdığını belirtti. Doktorlar, karmaşık bir cerrahi operasyon sırasında kemikleri, tendonları, sinirleri, kan damarlarını ve yumuşak dokuları başarıyla onarmayı başardılar.

Şu anda kadın, parmağının işlevini tamamen geri kazanmak amacıyla rehabilitasyon sürecinden geçiyor.

El Mikrocerrahisi Merkezi Başkanı Georgiy Nazaryan ise bu tür kazaları önlemek için bahçe işleri veya inşaat gibi yaralanma riski yüksek işler sırasında yüzük ve diğer takıların çıkarılmasını tavsiye etti. Ona göre, böyle durumlarda yüzük parmaktan çıkmaz, aksine yumuşak dokuları çekerek çok ağır yaralanmalara neden olabilir.