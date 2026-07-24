24 Temmuz'u 25 Temmuz'a bağlayan gece, Rusya ve ilhak edilen Kırım'daki en büyük pazar yeri olan Wildberries'e ait devasa lojistik merkezleri aynı anda dronların hedefi oldu. Leningrad bölgesi, Tver ve Simferopol şehirlerindeki depolarda çıkan alevler ve yükselen kara dumanlar tüm bölgeyi sardı. Peki, sivil halka hizmet veren sıradan pazar yeri depoları neden peş peşe yok ediliyor ve Zelenskiy bu konuda hangi sırrı açıkladı?

Zamin.uz gece gerçekleşen peş peşe saldırıların detaylarını ve bunların arkasındaki gerçek askeri nedenleri bir araya getirdi.

St. Petersburg, Tver ve Kırım'da alevler: Gece neler yaşandı?

Açık kaynaklar ve görgü tanıkları tarafından paylaşılan videolara göre, en ağır darbe St. Petersburg sınırındaki Vsevolojsk bölgesinde bulunan lojistik merkezine isabet etti. Şehrin üzerine yükselen devasa kara duman ve peş peşe yaşanan patlamaların ardından Wildberries yönetimi tesislerin faaliyetlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

Wildberries basın servisinden yapılan açıklama: “St. Petersburg’deki Shushari ve Utkina Zavod lojistik komplekslerinin faaliyetleri güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durduruldu. Simferopol şehrindeki ayrıştırma merkezindeki çalışanlar ise derhal tahliye edildi.”

Ayrıca, “Kırım Rüzgarı” (Krymskiy Veter) Telegram kanalına göre, Sudak şehrindeki elektrik trafo merkezine düzenlenen saldırı sonucunda bölge halkı elektriksiz ve susuz kaldı.

Yüzde 10'luk kayıp: Saldırıların boyutu ne?

DW ve Kommersant yayınlarının hesaplamalarına göre, bu pazar yeri altyapısına yapılan ilk saldırı değil. Peş peşe gelen darbeler sonucunda şirket, toplam lojistik kapasitesinin yaklaşık yüzde 10'unu kaybetti.

Saldırıya uğrayan bölgeler Sonuçlar ve tesisin durumu Leningrad bölgesi ve St. Petersburg Lojistik komplekslerinin çalışması durduruldu, yangın odakları gözlemlendi Simferopol ve Tver Depolar hasar gördü, çalışanlar tahliye edildi Elektrostal ve Kotovsk Önceki saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 50 kişi yaralandı Krasnodar ve Nevinnomissk Depolar daha önce ciddi şekilde tahrip oldu ve kullanılamaz hale geldi

“Sıradan bir depo değil”: Zelenskiy neden özellikle Wildberries'i hedef aldı?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bu saldırıları Rusya'nın sivil altyapıya yönelik saldırılarına verilmiş bir yanıt olarak nitelendirdi. Ancak asıl neden sadece bu değil.

Volodimir Zelenskiy: “Bu lojistik merkezleri, Rus askeri sanayisi için yaptırımları aşarak dron ve navigasyon ekipmanları üretimine yönelik bileşenlerin tedarik zincirinde kullanılıyor.”

Yani resmi Kiev'in belirttiğine göre, sivil halk için mal taşıyan depolar aslında askeri-sanayi kompleksine hizmet eden gizli lojistik düğümlerine dönüştürülmüş durumda.

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Savaş alanı artık sadece cephe hattında değil, aynı zamanda büyük ticaret ve lojistik ağlarının çevresinde de yaşanıyor.

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