SpaceX beklenmedik bir karar aldı: Starship'in 13. uçuşu ertelendi

·169·Teknoloji
SpaceX beklenmedik bir karar aldı: Starship'in 13. uçuşu ertelendi

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX, şimdiye kadarki en büyük ve en güçlü roketi olan Starship sisteminin bir sonraki test uçuşunu ertelemek zorunda kaldı. Başlangıçta 23 Temmuz'a planlanan görev, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün sonraya ertelendi. Bu karar uzay meraklıları ve sektör uzmanları için beklenmedik olsa da, şirket güvenlik ve veri doğruluğu açısından bu adımı gerekli görüyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verdiği bilgilere göre, uçuşun ertelenmesine roketteki teknik arızalar değil, doğrudan meteorolojik durum neden oldu. SpaceX uzmanları, uçuş sırasında geminin ısı kalkanını (teplozaщitniy ekran) yerden yüksek çözünürlükte görüntülemeyi hedefliyorlardı. Ancak bulutlu hava ve düşük görüş mesafesi, bu önemli bilimsel görevin yerine getirilmesini engelledi.

Isı kalkanı ve dinamik basınç testi

Bu 13. test uçuşunun temel amacı, Starship gemisinin atmosferin yoğun katmanlarından geçerken oluşan yüksek dinamik basınç altında nasıl tepki verdiğini incelemektir. Roket yüksek hızla yükselirken gövdesine binen yük maksimum seviyeye ulaşır. Bu nedenle, mühendisler için koruyucu katmanın durumunu görsel olarak analiz etmek hayati önem taşımaktadır.

SpaceX temsilcilerinin açıklamasına göre, kaliteli görüntüler olmadan görevin bilimsel değeri önemli ölçüde azalmaktadır. Şirket, bir sonraki denemede hava koşullarının neredeyse ideal seviyede olmasını bekliyor. Bu durum, sadece başarılı bir kalkış değil, aynı zamanda tüm telemetrik verilerin eksiksiz toplanmasını da sağlayacaktır.

Hazırlık süreci ve yeni tarih

Uçuş durdurulmadan önce SpaceX ekibi, Super Heavy Booster 20 hızlandırıcısının yakıt ikmal sürecini tamamlamıştı. Ayrıca motorların çalışma sistemi de tamamen kontrol edilerek kalkışa hazır hale getirilmişti. Ancak son dakikalarda alınan hava durumu raporları planları değiştirdi.

Yeni programa göre, Starship uçuşunun 24 Temmuz'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu test serisi, SpaceX için insanları Mars'a taşıma ve Ay'ı keşfetme projelerinde kritik bir öneme sahip. Her gecikme, sistemi daha da mükemmelleştirmek için ek bir fırsat olarak görülüyor.

Uzay teknolojisi meraklıları için de bu süreç oldukça ilgi çekici; çünkü Starship'in gelecekte uyduları yörüngeye taşıma maliyetlerini ciddi oranda düşürmesi bekleniyor. Şu anda tüm dünyanın gözü Teksas'taki Starbase poligonuna çevrilmiş durumda.

SpaceXStarshipElon MuskUzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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