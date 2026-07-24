İran'da 1 Ağustos'tan itibaren araçlar için gaz ücretsiz olacak

İran'da 1 Ağustos'tan itibaren araçlar için ücretsiz gaz dağıtılacak. Bu haber Tasnim haber ajansı tarafından duyuruldu.

Hükümetin halkı desteklemek, ulaşım maliyetlerini düşürmek ve benzin tüketimini azaltmak amacıyla özel bir kampanya başlattığı belirtildi. Bu kapsamda, ülke genelinde binden fazla gaz istasyonunun katılımıyla "İran için birleşiyoruz: İran halkı için ücretsiz gaz" kampanyası başlatılıyor.

Yetkililer, bu girişimin enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasını teşvik etmeyi ve halkın masraflarını hafifletmeyi amaçladığını vurguladı. 1 Ağustos'ta resmen başlayacak olan kampanyaya ülkenin çeşitli bölgelerindeki gaz istasyonları dahil olacak.