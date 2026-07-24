Samsung Galaxy Z Fold 8 ve iPhone 17 Pro Max: Katlanabilir ekranın avantajı nedir?

·229·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold 8 ve iPhone 17 Pro Max: Katlanabilir ekranın avantajı nedir?

Akıllı telefon pazarındaki iki dev isim olan Samsung ve Apple arasındaki rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. Tanınmış sızıntı kaynağı Ice Universe tarafından yayınlanan yeni bir video karşılaştırmasında, Samsung Galaxy Z Fold 8 ve henüz tanıtılmamış olan iPhone 17 Pro Max modellerinin yetenekleri kıyaslandı. Bu analiz, katlanabilir akıllı telefonların geleneksel amiral gemilerine göre temel avantajlarını açıkça ortaya koydu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Karşılaştırma sonuçlarına göre, Samsung Galaxy Z Fold 8 açık konumdayken iPhone 17 Pro Max modeline kıyasla çok daha geniş bir ekran alanı sunuyor. Bu durum özellikle çoklu görev (multitasking) modunda çalışmak, video izlemek ve içerik tüketimi için oldukça elverişlidir. Örneğin, görsel arama sürecinde Samsung cihazı verileri dört sütunda gösterirken, iPhone ekranında sadece iki sütunun sığdığı gözlemlendi. Bu da kullanıcı için bilgi alım hızını iki katına çıkarıyor.

Hafif gövde ve kullanım kolaylığı

Teknik açıdan Samsung Galaxy Z Fold 8, sadece ekran boyutuyla değil, aynı zamanda ağırlığıyla da hayranlık uyandırıyor. Yeni nesil katlanabilir cihazın, büyük ekranına rağmen Apple'ın amiral gemisinden önemli ölçüde daha hafif olduğu ortaya çıktı. Bu, Samsung mühendislerinin gövde malzemeleri ve iç mimari üzerinde ciddi bir çalışma yürüttüğünü gösteriyor. Ice Universe'in bilgilerine göre, Galaxy Z Fold 8'in ekran teknolojisinde de görüntü kalitesini daha da artıran bir dizi önemli değişiklik yapıldı.

Apple da katlanabilir akıllı telefon pazarına girmek için ciddi hazırlıklar yapıyor. Söylentilere göre, Cupertino devinin ilk "kitapçık" tarzındaki iPhone cihazının 7,8 inçlik bir iç ekrana sahip olması bekleniyor. Ancak bu yenilikçi ürünün fiyatının oldukça yüksek olacağı, yani 2000 doları aşacağı tahmin ediliyor. Bu durum, fiyat politikası açısından Samsung için belirli bir avantaj yaratabilir.

Üretimdeki engeller

Apple'ın üretim ortağı olan Foxconn'un, şu anda iPhone Ultra ve katlanabilir modeller üzerinde çalışırken bazı teknik sorunlarla karşılaştığı belirtiliyor. Mühendisler şu anda üretim sürecine son değişiklikleri yapıyorlar. Bu durum, Apple'ın katlanabilir cihaz pazarına girişini biraz geciktirebilir veya ürün maliyetini etkileyebilir.

Katlanabilir akıllı telefonlara olan ilgi her geçen yıl artıyor. Samsung'un Fold serisi şimdiden kendi hayran kitlesini oluşturmuş durumda; Apple hayranları ise markanın ilk katlanabilir cihazını merakla bekliyor. Galaxy Z Fold 8'in hafifliği ve işlevselliği, onu sadece bir eğlence cihazı değil, aynı zamanda iş dünyası için de kullanışlı bir çalışma aracı haline getiriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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