Samsung Galaxy S26 FE tanıtımdan önce test edildi

İnternette Samsung Galaxy S26 FE akıllı telefonunun yeni görüntüleri yayıldı. Bu fotoğraflar, cihazın bu yılın başında tanıtılan standart Galaxy S26 tarzında tasarlandığını doğruluyor. Galaxy S26 FE, serinin genel tasarım konseptine uygun, tanıdık bir kamera modülüne sahip olacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Daha önce akıllı telefon Geekbench veri tabanında da görünmüştü. Cihaz, şirketin kendi ürünü olan Exynos 2500 işlemcisi ve 8 GB RAM ile test edildi. Test sonuçlarına göre, cihaz tek çekirdekli modda 2426 puan, çok çekirdekli modda ise 8004 puan almayı başardı.

Yeni sertifikasyon süreçleri, önceki sızdırılan bilgileri pratikte doğruluyor. İlk raporlara göre, Samsung, bellek bileşenlerinin fiyatlarının arttığı bir dönemde cihazın maliyetini düşürmek için önlemler alıyor. Bu amaçla şirket, daha pahalı çözümler yerine CSOT tarafından üretilen ekranları kullanabilir.

Bu tür tasarruf önlemlerine rağmen, kaynaklar Galaxy S26 FE'nin yine de önceki modelden daha pahalı olabileceğini dışlamıyor. Akıllı telefonun resmi tanıtımının önümüzdeki aylarda yapılması bekleniyor.