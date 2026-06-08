Xiaomi insansı robotu akıllı telefonu tek elle yöneterek fotoğraf çekti

·6·Teknoloji
Xiaomi insansı robotu akıllı telefonu tek elle yöneterek fotoğraf çekti

Yeni Xiaomi 17T serisi akıllı telefonların tanıtımında Xiaomi şirketinin insansı robotu sahneye çıkarak herkesi şaşırttı. Robot, Xiaomi 17T Pro modelini kullanarak bağımsız fotoğraf çekme yeteneklerini sergiledi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Robotun dış görünümü özgün bir tasarıma sahip olup, yüzeyi koyu gri kumaşla kaplı ve göğüs kısmında Xiaomi logosu bulunmaktadır. Bu cihaz, insan hareketlerini yüksek doğrulukla taklit edebilmesiyle öne çıkıyor.

Şirketin kurucusu Lei Jun etkinlik sırasında önemli bir duyuru yaptı: Xiaomi robotik ekibi, CVPR 2026 ve ICRA 2026 gibi prestijli uluslararası yarışmalarda birincilik elde etti. Bu, robotik alanındaki en üst düzey başarılardan biri olarak kabul ediliyor.

Lei Jun'un belirttiğine göre, Xiaomi robotları geliştirerek onları gerçek dünyaya entegre etmeyi hedefliyor. Ana görev, robotların sadece laboratuvar ortamında değil, günlük hayatta da pratik görevleri yerine getirebilmesini sağlamaktır.

XiaomiRobotTeknolojiLei JunXiaomi 17T
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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