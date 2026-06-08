NVIDIA Güney Koreli devlerle ortaklıkta yeni bir aşamaya geçiyor

NVIDIA, yapay zeka endüstrisindeki konumunu daha da güçlendirmek amacıyla SK Hynix ve diğer Güney Koreli çip üreticileriyle yeni bir stratejik ortaklık başlattı. Şirketin CEO'su Jensen Huang, Güney Kore ziyareti sırasında yarı iletkenler ve yapay zeka pazarının geliştirilmesi konularını görüştü. Sonuç olarak NVIDIA, SK Hynix, SK Telecom, Naver ve Doosan Group konglomeratı ile bellek yongası üretimi konusunda anlaşmalara vardı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Güney Kore, dünya elektronik ve çip üretim merkezi olarak kabul ediliyor. Burada yapay zeka pazarında lider olan SK Hynix ve Samsung gibi devler bulunuyor. Yeni anlaşmalar, pazarda artan bellek cihazlarına olan talebi karşılamayı hedefliyor. Bununla birlikte, SK Group, NVIDIA'nın stratejilerine dayanarak robotik, kişisel bilgisayarlar ve yapay zeka tabanlı süper bilgisayarlar alanındaki faaliyetlerini genişletiyor.

Jensen Huang, SK Hynix'i NVIDIA'nın en büyük ortağı olarak nitelendirdi. Sözlerine göre, şirket her yıl SK Hynix'ten milyarlarca dolarlık ürün satın alıyor ve gelecekte bu hacim önemli ölçüde artacak. İki şirket arasındaki işbirliği zaten iki yılı aşkın süredir devam ediyor ve yeni sözleşmeler bu bağları daha da güçlendirecek.

SK Telecom'un verilerine göre, Güney Kore'de NVIDIA teknolojilerini kullanan gigawatt ölçekli bulut yapay zeka platformu oluşturulacak. Bu teknolojik çözüme dayalı ilk veri merkezinin (Data Center) gelecek yıl açılması bekleniyor. Naver ve Doosan da kendi yapay zeka merkezlerini kurmayı planlıyor.

Doosan Group, enerji çözümleriyle Amerikalı çip üreticisinin veri merkezlerine büyük destek sağlayabileceğini vurguladı. Hatırlatalım ki, NVIDIA yakın zamanda piyasa değeri 5,5 trilyon doları aşan tarihteki ilk halka açık şirket oldu.