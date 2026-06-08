Huawei Mate 90: Moore Yasası'nın sınırlamalarını aşan ilk akıllı telefon

2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması beklenen Huawei Mate 90 akıllı telefon serisi, büyük dairesel kamera bloğu gibi tanınmış tasarımını koruyacak. Bu bilgiyi ünlü Çinli sızıntı kaynağı Fix Focus Digital paylaştı. Kaynağa göre, kamera modülünün boyutları mevcut Mate 80 serisindekiyle aynı kalacak. Ixbt.com haberi veriyor.

Bu bilgiler doğrulanırsa, Huawei şirketi Mate 80 serisinde tanıtılan konsepti kullanmaya devam edecek. Şirket o dönemde tek bir daire yerine, kamera modülünün ek dekoratif bir halkayla tamamlandığı çift halkalı bir yapıya geçmişti. Birlikte "8" rakamını veya sonsuzluk işaretini andıran bir şekil oluşturuyorlar.

Mate serisi, Huawei Mate 30 döneminden bu yana geleneksel olarak dairesel kamera bloklarıyla anılıyor. O zamandan beri Huawei tasarımı birkaç kez değiştirse de genel tarzı korudu. Ayrıca şirket, gelecek Mate 90 serisi için zoom çekimlerini profesyonel kamera seviyesine taşıyacak yeni aksesuarlar hazırlıyor.

Bu akıllı telefonun, "Mantıksal Katlama" (Logic Folding) olarak adlandırılan yeni teknoloji temelinde geliştirilen en son Kirin çipine sahip olması bekleniyor. Bu teknoloji, Moore Yasası'nın fiziksel sınırlamalarını aşmayı hedefliyor. Bu da cihazın performansını önemli ölçüde artırmayı mümkün kılıyor.

Daha önce Fix Focus Digital sızıntı kaynağı, HarmonyOS işletim sisteminin bilgisayar versiyonu hakkında bilgiler vermiş, yeni iPhone SE4 fotoğraflarını ve Huawei Pocket 2 renderlerini paylaşmış ve Apple'ın katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmaları durdurduğunu bildirmişti.