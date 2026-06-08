Huawei Mate 90: Moore Yasası'nın sınırlamalarını aşan ilk akıllı telefon

·94·Teknoloji
Huawei Mate 90: Moore Yasası'nın sınırlamalarını aşan ilk akıllı telefon

2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması beklenen Huawei Mate 90 akıllı telefon serisi, büyük dairesel kamera bloğu gibi tanınmış tasarımını koruyacak. Bu bilgiyi ünlü Çinli sızıntı kaynağı Fix Focus Digital paylaştı. Kaynağa göre, kamera modülünün boyutları mevcut Mate 80 serisindekiyle aynı kalacak. Ixbt.com haberi veriyor.

Bu bilgiler doğrulanırsa, Huawei şirketi Mate 80 serisinde tanıtılan konsepti kullanmaya devam edecek. Şirket o dönemde tek bir daire yerine, kamera modülünün ek dekoratif bir halkayla tamamlandığı çift halkalı bir yapıya geçmişti. Birlikte "8" rakamını veya sonsuzluk işaretini andıran bir şekil oluşturuyorlar.

Mate serisi, Huawei Mate 30 döneminden bu yana geleneksel olarak dairesel kamera bloklarıyla anılıyor. O zamandan beri Huawei tasarımı birkaç kez değiştirse de genel tarzı korudu. Ayrıca şirket, gelecek Mate 90 serisi için zoom çekimlerini profesyonel kamera seviyesine taşıyacak yeni aksesuarlar hazırlıyor.

Bu akıllı telefonun, "Mantıksal Katlama" (Logic Folding) olarak adlandırılan yeni teknoloji temelinde geliştirilen en son Kirin çipine sahip olması bekleniyor. Bu teknoloji, Moore Yasası'nın fiziksel sınırlamalarını aşmayı hedefliyor. Bu da cihazın performansını önemli ölçüde artırmayı mümkün kılıyor.

Daha önce Fix Focus Digital sızıntı kaynağı, HarmonyOS işletim sisteminin bilgisayar versiyonu hakkında bilgiler vermiş, yeni iPhone SE4 fotoğraflarını ve Huawei Pocket 2 renderlerini paylaşmış ve Apple'ın katlanabilir iPhone üzerindeki çalışmaları durdurduğunu bildirmişti.

HuaweiMate 90KirinAkıllı TelefonTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünya'da şiddetli manyetik fırtına bekleniyorDünya'da şiddetli manyetik fırtına bekleniyorBugün, 10:27Neredeyse bir gün durmaksızın uçabilen Airbus A350-1000ULR tanıtıldıNeredeyse bir gün durmaksızın uçabilen Airbus A350-1000ULR tanıtıldıBugün, 10:20Redmi K100 Pro özellikleri ortaya çıktı: 200 MP kamera ve 8000 mAh pilRedmi K100 Pro özellikleri ortaya çıktı: 200 MP kamera ve 8000 mAh pilBugün, 09:57OWC Stack AI: GPU belleğini genişleten harici cihaz tanıtıldıOWC Stack AI: GPU belleğini genişleten harici cihaz tanıtıldıBugün, 09:28Huawei, büyük bir merkezde 1 Gbit/s hızına sahip LampSite çözümünü kurduHuawei, büyük bir merkezde 1 Gbit/s hızına sahip LampSite çözümünü kurduBugün, 09:2619 yıllık Nokia N95 akıllı telefonunda Half-Life oyunu çalıştırıldı19 yıllık Nokia N95 akıllı telefonunda Half-Life oyunu çalıştırıldıBugün, 08:54
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde