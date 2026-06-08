Antifraud 2.0: Dolandırıcılık mağdurlarına paralar tamamen iade edilecek

·35·Teknoloji
Antifraud 2.0: Dolandırıcılık mağdurlarına paralar tamamen iade edilecek

9 Haziran 2026 tarihinde Devlet Duması, güncellenmiş "Antifraud 2.0" tedbirler paketini inceleyecek. Yasa tasarısı ikinci okuma için önemli ölçüde yeniden çalışıldı ve aynı gün nihai onayının alınması bekleniyor. Kommersant yayını kaynaklarına dayanarak bu konuda haber verdi. Ixbt.com bu konuda haber veriyor.

Belgedeki en önemli yenilik, banka veya iletişim operatörü hırsızlığı önlemezse, dolandırıcılık mağdurlarına çalınan fonların tam olarak tazmin edilmesi normudur. Yasa tasarısının nihai versiyonundan bir dizi tartışmalı kural çıkarıldı, ancak belge yeni koruma mekanizmalarıyla genişletildi.

Yeni kurallara göre, SIM kartların "revolver" yöntemiyle değiştirilmesi yasaklanacak: artık iletişim hizmetleri sözleşmesi ancak 90 gün sonra feshedilebilecek. Bu önlem, tek kullanımlık numaralar kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılıkla mücadeleyi hedefliyor.

İletişim operatörünün yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu abone hesabından para çalınırsa, şirket bu tutarı hükümet tarafından belirlenen düzene göre tazmin etmekle yükümlüdür. Aynı kural bankalar için de uygulanacak. Tazminat ödemeye ilişkin normların 1 Mart 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

AntifraudGüvenlikBankaSIM KartMevzuat
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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