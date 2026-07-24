Starlink ve Louisiana: Fiber optik internetin ulaşamadığı bölgeler uyduya geçiyor

·39·Teknoloji
Starlink ve Louisiana: Fiber optik internetin ulaşamadığı bölgeler uyduya geçiyor

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi ile ABD'nin Louisiana eyaleti yetkilileri arasında önemli bir anlaşma imzalandı. Federal Broadband Equity, Access and Deployment (BEAD) programı kapsamında yürütülen bu proje, uzak bölgelerdeki dijital eşitsizliği ortadan kaldırmayı hedefliyor. Artık fiber optik hatların çekilmesinin ekonomik ve teknik açıdan imkansız olduğu yerler, Starlink uydu sistemi aracılığıyla yüksek hızlı internet ile donatılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, SpaceX 2026 yazının sonuna kadar eyaletin 50'den fazla bölgesindeki 10.635 noktayı ağa bağlamayı taahhüt etti. Bu proje, Louisiana eyaletinin geniş bant internet kapsamını genişletme stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Hükümet bölgenin %98-99'unu geleneksel fiber optik bağlantıyla kapsamayı planlasa da, geri kalan kısımlar zorlu arazi yapısı ve yüksek maliyetler nedeniyle sorunlu olmaya devam ediyordu.

Geleneksel teknolojilerden daha etkili bir çözüm

Louisiana Valisi Jeff Landry, Starlink teknolojisinin güvenilirliğine yüksek not verdi. Landry, bu sistemin doğal afetlerin sonuçlarını giderme sürecinde etkinliğini pratikte kanıtladığını belirtti. İletişim altyapısının devre dışı kaldığı durumlarda uydu internetinin kurtarma ekipleri ve halk için yegane iletişim aracı olarak hizmet vermesi, yetkilileri SpaceX ile iş birliği yapmaya teşvik eden temel faktörlerden biri oldu.

SpaceX temsilcileri, Starlink hizmetinin kullanıcılara düşük gecikme süresi (latency) ve eyalet gereksinimlerinin üzerinde hız garantisi verdiğini bildirdi. Özellikle veri indirme hızının saniyede en az 100 Mbps, yükleme hızının ise 20 Mbps olması hedefleniyor. Bu değerler; uzaktan eğitim, teletıp ve modern dijital hizmetlerden tam anlamıyla yararlanmak için yeterli kabul ediliyor.

Bu proje, ABD federal hükümetinin uzak bölgeleri internete kavuşturma konusundaki geniş kapsamlı reformlarının bir parçasıdır. Eskiden sadece kablolu bağlantıya güvenilirken, artık uydu teknolojileri de devlet tarafından desteklenen resmi çözümler arasına dahil ediliyor. Bu durum, SpaceX gibi özel şirketler için yeni pazarların kapısını aralıyor.

Özbekistan şartlarında da bu deneyim büyük önem taşıyabilir. Ülkemizin dağlık ve nüfus yoğunluğu düşük bölgelerinde fiber optik hat döşemek büyük maliyet gerektiriyor. Louisiana örneğinde görüldüğü üzere, devlet ve özel uydu operatörleri arasındaki iş birliği, dijital ekonomiyi geliştirmede en makul yol olarak hizmet edebilir.

SpaceXStarlinkİnternetTeknolojiLouisiana
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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