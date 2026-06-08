19 yıllık Nokia N95 akıllı telefonunda Half-Life oyunu çalıştırıldı

Arjantinli geliştirici Dante Leonchini, efsanevi Half-Life oyununu Nokia N95 akıllı telefonuna başarıyla port etti. Sözlerine göre, oyun saniyede 30 kare (FPS) hızında kararlı çalışıyor. Tam kontrol sağlamak için cihaza Bluetooth fare ve klavye de bağlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Telefonun teknik özellikleri bu oyunu kaldırmaya yeterli: 2007 yılında piyasaya sürülen Nokia N95 modeli, 332 MHz frekanslı çift çekirdekli Texas Instruments OMAP 2420 işlemcisi, PowerVR MBX grafik hızlandırıcısı ve versiyonuna göre 64 veya 128 MB RAM ile donatılmış. Ancak asıl zorluk performans değil, cihaz mimarisindeydi.

Half-Life başlangıçta Windows işletim sistemindeki kişisel bilgisayarlar için yaratılmışken, akıllı telefon Symbian OS üzerinde çalışıyor ve ARM işlemci kullanıyor. Leonchini'nin belirttiğine göre, proje henüz tamamlanmadı. Bazı sahnelerde kare hızında düşüş gözlemleniyor, ancak geliştirici sorunun nedenini belirledi.

Daha önce bu geliştirici, Quake III Arena oyununu port ederken de benzer bir sorunla karşılaşmıştı; o dönemde ana kısıtlama işlemciyle ilgiliydi. Half-Life, Valve şirketi tarafından yaratılan bilim kurgu türündeki birinci şahıs nişancı (FPS) oyunudur ve oyun endüstrisinde devrim yaratan serilerden biri olarak kabul edilir.