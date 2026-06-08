OWC Stack AI: GPU belleğini genişleten harici cihaz tanıtıldı

Other World Computing (OWC), Thunderbolt 5 arayüzüne dayalı OWC Stack AI adlı yeni harici veri depolama cihazını duyurdu. Computex 2026 fuarında doğrulandığı üzere, bu yenilik Phison'un aiDAPTIV teknolojisine dayanıyor ve yapay zeka görevleri için NAND belleği genişletmeye hizmet ediyor. Ixbt.com haberi veriyor.

aiDAPTIV, Phison tarafından geliştirilen ve yazılım ile özel SSD sürücülerini birleştirerek grafik işlemcilerin (GPU) video belleği kapasitesini önemli ölçüde artıran yenilikçi bir teknolojidir. Bu çözüm, pahalı sunucu ekran kartları olmadan büyük dil modellerini (LLM) yerel bilgisayarda eğitmek ve çalıştırmak için tasarlanmıştır.

Phison sistemi, flash belleği sistemin mevcut belleğine entegre eder ve yapay zeka için gerekli yükün bir kısmını yüksek dayanıklılığa sahip SSD sürücülerine aktarır. Bu, yapay zekanın DRAM belleğine bağımlılığını azaltır ve büyük AI ajanlarının yerel olarak çalışmasına olanak tanır.

aiDAPTIV teknolojisinin önceki sürümlerinin çoğunlukla dahili cihazlar şeklinde olduğunu belirtmek gerekir. OWC Stack AI ise bu teknolojiyi Thunderbolt 5 üzerinden bağlanan harici formatta sunarak kullanıcılara daha fazla konfor ve esneklik sağlar.