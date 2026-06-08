Redmi K100 Pro özellikleri ortaya çıktı: 200 MP kamera ve 8000 mAh pil

Redmi K100 Pro akıllı telefonunun resmi tanıtımına henüz birkaç ay varken, cihazın neredeyse tüm teknik özellikleri internete sızdırıldı. Ünlü sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yeni amiral gemisinin temel yönleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ixbt.com haber veriyor.

Bilgilere göre, Redmi K100 Pro, rekor düzeyde 185 Hz yenileme hızına sahip düz ekran ve en son Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi ile donatılacak. Cihazın en belirgin özelliği pili olacak; 8000 mAh'tan fazla, hatta 8500 mAh kapasiteye sahip olması bekleniyor.

Akıllı telefon 100 watt kablolu ve 50 watt kablosuz şarj teknolojisini destekleyecek. Kablosuz şarj özelliğinin Redmi K serisinin temel modellerinde ilk kez yer alması dikkat çekici. Kamera konusunda ise cihaz, 200 megapiksellik ana sensör ve makro çekim yapabilen telefoto lens ile donatılacak.

Buna ek olarak, Redmi K100 Pro cam arka panel, metal çerçeve, simetrik stereo hoparlörler ve ultrasonik parmak izi okuyucu ile gelecek. Cihaz dış etkenlere karşı korunaklı olup, IP68 ve IP69 su ve toz geçirmezlik standartlarını karşılıyor.