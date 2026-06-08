Dünya'da şiddetli manyetik fırtına bekleniyor

Uzay hava durumu modellerinin hesaplamalarına göre, bugün Dünya'da G3 seviyesine kadar ulaşan gezegensel ölçekte şiddetli bir manyetik fırtına bekleniyor. Bu olayın, 6 Haziran'da güneş aktivitesindeki artış sonucu kaydedilen plazma püskürmesinden kaynaklandığı belirtiliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Tahminlere göre, plazma akımı önümüzdeki saatlerde Dünya'ya ulaşabilir ve manyetik alanda uzun süreli bozulmalara yol açabilir. Olayın gerçekleşme olasılığı yüzde 96 olarak belirtiliyor. Uzmanlar, fırtınanın bir günden fazla süreceğini ve ertesi günü de etkileme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguluyor.

Modelleme verileri, plazma bulutunun karmaşık bir yörünge izlediğini ve Dünya çevresindeki bölgelere ilk hesaplamalardan biraz daha geç ulaşabileceğini gösteriyor. Ek veriler, Güneş ve Dünya'yı 100 milyon kilometre mesafeden gözlemleyen STEREO uzay aracı aracılığıyla elde edildi.

Ayrıca, yer ve yörünge koronografları 'halo' tipi bir püskürme kaydetti; bu genellikle plazma bulutunun doğrudan Dünya'ya yönlendiği anlamına gelir. Güneş plazma akımının önümüzdeki 2–3 saat içinde gezegenimize ulaşması bekleniyor.