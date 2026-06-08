Neredeyse bir gün durmaksızın uçabilen Airbus A350-1000ULR tanıtıldı

·36·Teknoloji
Neredeyse bir gün durmaksızın uçabilen Airbus A350-1000ULR tanıtıldı

Qantas havayolu, 22 saate kadar süren ultra uzun mesafeli uçuşlarda yolculara maksimum konfor sağlamak amacıyla Airbus A350-1000ULR uçağı için yeni bir kabin konfigürasyonu geliştirdi. Söz konusu hava aracı yalnızca 238 koltuk kapasitesine sahip olup, bunların 6'sı lüks sınıf, 52'si business sınıf, 40'ı premium ekonomi ve 140'ı standart ekonomi sınıfındadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Koltuk yoğunluğundaki bu azalma, standart Airbus modellerine kıyasla çok daha geniş bir alan ve yüksek düzeyde konfor sağlar. Bu proje, Qantas şirketinin Project Sunrise programı kapsamında yürütülmektedir. Program, Avustralya'dan Avrupa ve Kuzey Amerika'nın doğu kıyılarına doğrudan uçuşları başlatmayı hedeflemektedir.

Şu anda ikinci Airbus A350-1000ULR uçağı montajın son aşamasında olup, Qantas marka renklerine boyanmaktadır. Bu uçağın 2027 yılının Nisan ayında teslim edilmesi beklenmektedir. Ayrıca havayolu, uzun mesafeli uçuşlar için 12 adet standart Airbus A350-1000 uçağı daha sipariş etmiştir.

A350-1000ULR modeli, Airbus A350 ailesindeki dördüncü yolcu varyantıdır. Nisan 2026 itibarıyla, bu aileye ait uçaklar için 68 müşteriden toplam 1579 sipariş gelmiştir. Ayrıca ailenin kargo taşımacılığı için geliştirilen A350F versiyonu üzerinde çalışılmakta ve ilk uçuşunun bu yılın sonunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

AirbusQantasHavacılıkTeknolojiA350-1000ULR
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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