ZTE U15S: 10.000 mAh pil ve Wi-Fi 6 özellikli taşınabilir router satışa sunuldu

ZTE, yeni taşınabilir Wi-Fi router'ı U15S'i resmi olarak satışa sundu. Cihaz siyah ve beyaz renklerde sunuluyor ve fiyatı yaklaşık 25 dolar (179 yuan) olarak belirlendi. Gadget, ZTE V3E-A53 platformunda çalışıyor ve çift çekirdekli bir işlemci ile donatılmış. Ixbt.com haberi veriyor.

Router'ın en belirgin özelliği, aynı anda iki SIM kartla çalışabilmesidir. Bu, kullanıcılara ağ kalitesine göre operatörler arasında hızlı geçiş yapma imkanı tanır. Ayrıca cihaz, modern Wi-Fi 6 standardını destekleyerek veri aktarım hızı ve kararlılığını sağlar.

ZTE U15S kompakt bir kasaya sahiptir ve ön panelinde 1,44 inçlik dokunmatik ekran bulunur. Ekran üzerinden ağ durumu, pil gücü, kullanılan trafik miktarı izlenebilir ve QR kodu ile diğer cihazlar hızlıca bağlanabilir. Router aynı anda 16 cihaza kadar hizmet verebilir.

Cihazın en güçlü yönlerinden biri 10.000 mAh kapasiteli bataryasıdır. 18 W hızlı şarjı (QC, PD ve PPS protokolleri) destekler. Ayrıca özel mod sayesinde router doğrudan güç kaynağına bağlıyken de kullanılabilir. Cihazın ağırlığı 237 gramdır ve seyahatler için oldukça uygundur.