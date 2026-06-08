Ryzen 9 7950X3D işlemcisi 'şişti': AMD garanti vermeyi reddetti

Sosyal medyada AMD Ryzen 9 7950X3D işlemcisiyle ilgili olağandışı bir durum tartışılıyor. Cihaz sahibinin sözlerine göre, işlemci kullanım sırasında kelimenin tam anlamıyla 'şişti'. Arızadan sonra AMD şirketi, dış fiziksel hasarları gerekçe göstererek garanti hizmetini reddetti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reddit forumunda VINCENT199411 kullanıcı adlı bir kullanıcı, sistemin Mayıs 2023'te Gigabyte X670E AORUS Master anakart üzerine kurulduğunu belirtti. Bilgisayar, Kingston Fury Beast DDR5-6000 bellek modülleri ve be quiet! Dark Power 13 güç kaynağı ile donatılmıştı. Kullanıcının belirttiğine göre, işlemci standart EXPO profiliyle çalıştı, manuel overclock veya voltaj değişikliği yapılmadı.

Olay Nisan 2024'te meydana geldi: bilgisayar boşta çalışırken yüksek bir ses çıkardı ve sistem tamamen kapandı. Gigabyte uzmanları teşhis sırasında BIOS verilerinin hasar gördüğünü tespit ederek kartı yeniden programladı. Yapılan incelemeler sonucunda anakart ve güç kaynağının tamamen sağlam olduğu, kartın başka bir Ryzen 9 7950X3D ile 64 saatlik stres testini başarıyla geçtiği ortaya çıktı.

En ilginç durum işlemcinin dış görünümünde ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraflarda çipin arka kısmında deformasyon ve şişkinlik görülebiliyor. AMD, garanti hizmetini reddederken gerekçe olarak tam da bu fiziksel kusuru gösterdi. Ancak kullanıcının söylediğine göre, şirket işlemciyi tam bir ekspertizden geçirmedi ve kararı yalnızca gönderilen fotoğraflara dayanarak verdi.

Bu durum, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı, çünkü daha önce X3D serisi işlemcilerin yüksek voltaj nedeniyle yanmasıyla ilgili çok sayıda şikayet gelmişti. O dönemde AMD ve anakart üreticileri, SoC voltajını 1,3 V ile sınırlayan BIOS güncellemeleri yayınlamıştı. Şu ana kadar bu yeni durum ile eski sorunlar arasında doğrudan bir bağlantı kanıtlanmadı.