Ryzen 9 7950X3D işlemcisi 'şişti': AMD garanti vermeyi reddetti

·47·Teknoloji
Ryzen 9 7950X3D işlemcisi 'şişti': AMD garanti vermeyi reddetti

Sosyal medyada AMD Ryzen 9 7950X3D işlemcisiyle ilgili olağandışı bir durum tartışılıyor. Cihaz sahibinin sözlerine göre, işlemci kullanım sırasında kelimenin tam anlamıyla 'şişti'. Arızadan sonra AMD şirketi, dış fiziksel hasarları gerekçe göstererek garanti hizmetini reddetti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Reddit forumunda VINCENT199411 kullanıcı adlı bir kullanıcı, sistemin Mayıs 2023'te Gigabyte X670E AORUS Master anakart üzerine kurulduğunu belirtti. Bilgisayar, Kingston Fury Beast DDR5-6000 bellek modülleri ve be quiet! Dark Power 13 güç kaynağı ile donatılmıştı. Kullanıcının belirttiğine göre, işlemci standart EXPO profiliyle çalıştı, manuel overclock veya voltaj değişikliği yapılmadı.

Olay Nisan 2024'te meydana geldi: bilgisayar boşta çalışırken yüksek bir ses çıkardı ve sistem tamamen kapandı. Gigabyte uzmanları teşhis sırasında BIOS verilerinin hasar gördüğünü tespit ederek kartı yeniden programladı. Yapılan incelemeler sonucunda anakart ve güç kaynağının tamamen sağlam olduğu, kartın başka bir Ryzen 9 7950X3D ile 64 saatlik stres testini başarıyla geçtiği ortaya çıktı.

En ilginç durum işlemcinin dış görünümünde ortaya çıktı. Paylaşılan fotoğraflarda çipin arka kısmında deformasyon ve şişkinlik görülebiliyor. AMD, garanti hizmetini reddederken gerekçe olarak tam da bu fiziksel kusuru gösterdi. Ancak kullanıcının söylediğine göre, şirket işlemciyi tam bir ekspertizden geçirmedi ve kararı yalnızca gönderilen fotoğraflara dayanarak verdi.

Bu durum, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı, çünkü daha önce X3D serisi işlemcilerin yüksek voltaj nedeniyle yanmasıyla ilgili çok sayıda şikayet gelmişti. O dönemde AMD ve anakart üreticileri, SoC voltajını 1,3 V ile sınırlayan BIOS güncellemeleri yayınlamıştı. Şu ana kadar bu yeni durum ile eski sorunlar arasında doğrudan bir bağlantı kanıtlanmadı.

AMDRyzenİşlemciGigabyteTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Massachusetts'ta konum verilerinin satışını yasaklayan yasa kabul edildiMassachusetts'ta konum verilerinin satışını yasaklayan yasa kabul edildiBugün, 13:27Çok Kullanımlı Rekor: SpaceX roketi uzaya 35. kez fırlatıldıÇok Kullanımlı Rekor: SpaceX roketi uzaya 35. kez fırlatıldıBugün, 12:53ZTE U15S: 10.000 mAh pil ve Wi-Fi 6 özellikli taşınabilir router satışa sunulduZTE U15S: 10.000 mAh pil ve Wi-Fi 6 özellikli taşınabilir router satışa sunulduBugün, 11:27Uber, Wayve ve Waymo: Londra'da robotaksi savaşı başlıyorUber, Wayve ve Waymo: Londra'da robotaksi savaşı başlıyorBugün, 11:26Xiaomi 13T için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi yayınlandıXiaomi 13T için Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesi yayınlandıBugün, 10:59Dünya'da şiddetli manyetik fırtına bekleniyorDünya'da şiddetli manyetik fırtına bekleniyorBugün, 10:27
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde