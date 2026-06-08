Eventbrite ve Vimeo'nun sahibi Bending Spoons IPO için başvuru yaptı

·1·Teknoloji
Eventbrite ve Vimeo'nun sahibi Bending Spoons IPO için başvuru yaptı

Son yıllarda Eventbrite, Vimeo ve WeTransfer gibi büyük platformları satın alan İtalyan uygulama stüdyosu Bending Spoons, ABD'de halka arz (IPO) için resmi başvuru yaptı. Şirket, bu yaz borsaya açılmaya hazırlanan SpaceX ve Anthropic gibi teknoloji devlerinin saflarına katılıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Şirketin verilerine göre, uygulamalarının aylık aktif kullanıcı sayısı 500 milyonu aşıyor ve bunların 9 milyonu ücretli abone. Bugüne kadar Bending Spoons 50'den fazla satın alma işlemi gerçekleştirdi; portföyünde AOL, Eventbrite, Vimeo, Komoot, WeTransfer, Evernote ve Brightcove gibi popüler hizmetler yer alıyor.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan belgelere göre, şirket yılı 1,31 milyar dolar gelirle kapattı. 2026'nın ilk çeyreğinde ise 601 milyon dolar gelir elde edildi; bu, geçen yılın aynı dönemine göre %132 daha fazla. Gelirin ana kısmı, yani %84'ü aboneliklerden oluşuyor.

Geçen yıl şirket 11 milyar dolar olarak değerlenmişti, ancak Reuters'in haberine göre Bending Spoons, IPO sürecinde değerini 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Şirketin hissedarları arasında Baillie Gifford, Cox Enterprises, Durable Capital Partners ve Fidelity gibi büyük yatırım fonları bulunuyor.

Bending Spoons'un iş modeli genellikle mali durumu iyi olmayan projeleri satın almak, ekipleri optimize etmek ve çeşitli abonelik sistemleri aracılığıyla onları kârlı işlere dönüştürmek üzerine kuruludur. 2026'nın ilk çeyreğinde şirketin net kârı 27,4 milyon dolar oldu.

Bending SpoonsIPOTeknolojiVimeoEventbrite
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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