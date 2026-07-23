OpenAI, ChatGPT Health özelliğini tüm ABD'li kullanıcılar için kullanıma sundu

Yapay zeka alanındaki lider şirket OpenAI, ChatGPT platformunda sağlık hizmetlerine odaklanan yeni ChatGPT Health özelliğini ABD'deki tüm yetişkin kullanıcılar için erişime açtığını duyurdu. Bu güncelleme, artık ücretsiz ve ücretli abonelik sahiplerinin tıbbi verileri analiz etmelerine ve kişisel sağlık göstergelerini takip etmelerine olanak tanıyor. Bu adım, yapay zekanın insan hayatı için en önemli alanlardan biri olan tıbba daha derinlemesine entegre olduğunu gösteriyor. Bu bilgi Techcrunch.com tarafından aktarılmaktadır. bildirilmektedir.

Yeni özellik, kullanıcıların kişisel tıbbi verilerini Apple Health, MyFitnessPal ve Function gibi popüler servislerle entegre etmelerini sağlıyor. Ayrıca sistem, Epic ve Oracle Health gibi büyük hastane sistemlerinden ve One Medical platformundan gelen tıbbi kayıtları da kabul edebiliyor. OpenAI verilerine göre, kullanıcılar tarafından yapılan sağlık odaklı sorguların sayısı haftalık 230 milyondan 300 milyona ulaştı.

Güvenlik önlemleri ve hukuki tartışmalar

Bu geniş kapsamlı sürüm, Florida'dan bir vatandaşın OpenAI'a karşı dava açmasıyla aynı zamana denk geldi. Davacı, ChatGPT'nin kendisine doktora başvurmaması yönünde hayati tehlike arz eden bir tavsiyede bulunduğunu iddia etti. Buna yanıt olarak şirket, hizmet şartlarında ChatGPT'nin asla teşhis koymak veya tedavi etmek için tasarlanmadığını, tüm yanıtların yalnızca bilgilendirme amaçlı olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Şirket temsilcileri, The New York Times'a verdikleri röportajda tıbbi tavsiyeleri daha güvenli hale getirmek için sürekli çalıştıklarını belirttiler. Yeni GPT 5.6-Luna modeli, HealthBench testlerinde önceki GPT 5.5 sürümünden önemli ölçüde daha yüksek sonuçlar elde etti. OpenAI, modellerini eğitirken doktorlarla iş birliği yaptığını ve kullanıcıların kişisel tıbbi verilerini yapay sinir ağını eğitmek için kullanmayacağını garanti ediyor.

Tıbbi AI pazarındaki rekabet

Araştırmalar, yapay zeka botlarının tıbbi tavsiyeler konusunda henüz tam olarak güvenilir olmadığını gösterse de bu alandaki rekabet durmuş değil. OpenAI'ın yanı sıra Google ve Anthropic gibi devler de kendi sağlık odaklı AI çözümlerini aktif bir şekilde geliştiriyor. ChatGPT Health artık sadece özel bir bölümde değil, genel sohbet arayüzünde de kullanıcının alerjileri veya beslenme düzeni hakkındaki bilgilerine dayanarak yanıt verme yeteneğine sahip oldu.

ChatGPT Health özelliği şu anda aşağıdaki platformlarda mevcuttur:

ChatGPT web sürümü;

iOS mobil uygulaması;

Free, Go, Plus ve Pro abonelik planı kullanıcıları için.

Bu özellik Özbekistanlı kullanıcılar için henüz resmen açılmamış olsa da, teknolojinin küresel ölçekte yayılması gelecekte bölgesel tıbbi asistan uygulamalarının da gelişmesine ivme kazandıracağı bekleniyor. Buna rağmen uzmanlar, herhangi bir tıbbi karar almadan önce profesyonel bir doktora danışmanın gerekliliğini vurguluyor.