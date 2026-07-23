Al-Hilal, Dembele için harekete geçmeye hazır: Karar oyuncuda

·38·Spor
Al-Hilal, Dembele için harekete geçmeye hazır: Karar oyuncuda

Suudi Arabistankulübü Al-Hilal, PSG forveti Ousmane Dembele'yi kadrosuna katma ihtimalini ciddi şekilde değerlendiriyor. Riyad ekibi büyük bir transfer için harekete geçmeye hazır ancak müzakerelerin kaderi öncelikle futbolcunun vereceği karara bağlı.

29 yaşındaki Fransız forvet, kariyerine Orta Doğu'da devam etmeye onay verirse kulüpler arasında resmi görüşmeler başlayabilir.

Al-Hilal, öncelikle Dembele'nin cevabını bekliyor

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Al-Hilal, Dembele transferi için somut adımlar atmaya hazır.

Ancak Suudi kulübü önce oyuncunun duruşunu öğrenmek istiyor. Dembele Avrupa'dan ayrılıp Orta Doğu liginde oynamaya sıcak bakmazsa, sonraki görüşmelerin bir anlamı kalmayacak.

Şu ana kadar PSG'ye resmi bir teklif yapıldığına veya bonservis bedeli konusunda görüşmelere başlandığına dair bir bilgi verilmedi.

Transfer bedeli 100 milyon euro civarında

Transfermarkt portalı, Dembele'nin tahmini piyasa değerini 100 milyon euro olarak değerlendiriyor.

Bu rakam, olası bir anlaşmayı Suudi futbol tarihinin en büyük transferlerinden biri haline getirebilir. Ancak piyasa değeri, futbolcunun kesin satış fiyatı anlamına gelmiyor.

Nihai tutar şu faktörlere bağlı olacak:

  • PSG'nin oyuncuyu satmaya yönelik tutumu;

  • Dembele'nin kişisel kararı;

  • teklif edilecek sözleşme ve maaş;

  • Fransız kulübünün talep edeceği bonservis bedeli.

PSG'nin müzakerelerdeki eli güçlü

Ousmane Dembele'nin Paris kulübüyle mevcut sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyor.

Bu durum, PSG'nin oyuncuyu acilen satmasını gerektirecek bir baskı olmadığı anlamına geliyor. Eğer Al-Hilal bu transferi ciddi şekilde gerçekleştirmek istiyorsa, Paris kulübünü tatmin edecek yüksek bir meblağ teklif etmesi gerekebilir.

Aynı zamanda uzun süreli sözleşme, Dembele'ye de bir seçenek sunuyor: Avrupa'da üst düzeyde oynamaya devam edebilir veya finansal açıdan cazip olabilecek Suudi seçeneğini değerlendirebilir.

Temel soru: Dembele kabul edecek mi?

Al-Hilal'in ilgisinin ciddi olduğu belirtiliyor ancak henüz transferin belirleyici aşamasına gelinmedi.

Her şey, Dembele'nin Orta Doğu'ya taşınmaya hazır olup olmadığının netleşmesinden sonra belli olacak. Eğer futbolcu olumlu yanıt verirse, Al-Hilal ile PSG arasındaki görüşmeler yaz transfer döneminin en büyük olaylarından birine dönüşebilir.

Sizce Dembele, PSG'den ayrılıp Al-Hilal'e gitmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve haberi futbolseverlere gönderin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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