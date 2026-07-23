Barcelona ve Hollanda'nın yıldızı Frenkie de Jong ciddi şekilde sakatlandı

İspanyol kulübü Barcelona ve Hollanda milli takımının orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, dizinden yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak. Yapılan tıbbi kontroller sonucunda futbolcunun sağ dizindeki iç yan bağlarının yırtıldığı belirlendi. Bu durum, yeni sezona hazırlanan Hansi Flick yönetimindeki takım için beklenmedik ve ağır bir darbe oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Kulüp basın servisinden yapılan resmi açıklamaya göre, sakatlığın ciddiyetine rağmen şu an için cerrahi müdahaleye gerek duyulmuyor. Futbolcu, konservatif tedavi yöntemleriyle iyileşme sürecine başlayacak. Ancak oyun kurucunun sahalara ne zaman döneceğine dair kesin bir tarih verilmedi, bu durum Barcelona'nın orta saha kurgusunda sorunlara yol açabilir.

Duruma açıklık getiren Frenkie de Jong, bu sakatlığın kökeninin aslında çok daha eskiye, Dünya Kupası'na dayandığını açıkladı. Goal.com'un haberine göre futbolcu, Katar'daki turnuva boyunca ağrılarla oynamak zorunda kaldı. O dönemde doktorlar sakatlığın çok tehlikeli olmadığını belirtmişti ancak durum sonradan karmaşıklaştı.

Sakatlıklarla geçen iki sezon

Son iki yıl Frenkie de Jong için şanssız geçiyor. İlk olarak ayak bileğindeki kronik sorunlar nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nı kaçırmıştı. 2025-26 sezonunda ise uyluk kaslarındaki sakatlık, onu şubat ayından nisan ayına kadar süren kritik dönemde sahalardan uzak tuttu. Üst üste yaşanan fiziksel sorunlar, futbolcunun formunu ve kulüpteki istikrarını olumsuz etkiliyor.

"Dünya Kupası sırasında dizimden sakatlanmıştım. İlk taramaların ardından doktorlar sakatlığın küçük olduğunu ve oynamaya devam edersem kötüleşmeyeceğini söylediler. Takımım ve ülkem için ağrıya rağmen sahaya çıktım. Ancak tatilden döndükten sonra Barcelona'da yapılan kontroller, sakatlığın beklenenden çok daha ciddi olduğunu gösterdi," diyor Hollandalı yıldız.

Ayrıca orta saha oyuncusu, kulübe olan bağlılığını sorgulayan eleştirmenlere de yanıt verdi. Medyada dolaşan yalan haberlerin ve sakatlığına yönelik umursamaz tavırların kendisini üzdüğünü belirtti. De Jong, mesleğine ve takımına karşı sorumluluğu her zaman ilk sıraya koyduğunu vurguladı.

Frenkie de Jong, 2019 yılında Ajax'tan 75 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuştu. Geçen süre zarfında Katalan ekibiyle şu başarılara imza attı:

Üç kez La Liga şampiyonluğu;

İki kez İspanya Kupası (Copa del Rey) şampiyonluğu;

Üç kez İspanya Süper Kupası zaferi.

Şu anda futbolcu tüm odağını bir an önce iyileşmeye vermiş durumda. Barcelona taraftarları ise takımın ana yaratıcılarından birinin sahalara dönmesini ve Hansi Flick'in planlarında önemli bir rol oynamasını dört gözle bekliyor.