Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ın 2026 Dünya Kupası performansı ve İspanya'nın zaferi hakkında konuştu

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, 2026 Dünya Kupası'ndaki tarihi zaferin ardından takımın genç yıldızı Lamine Yamal'ın sergilediği performansa övgüler yağdırdı. Deneyimli çalıştırıcı, Barcelona'nın harika çocuğunun sadece sahadaki teknik becerisini değil, aynı zamanda taktik disiplinini ve kişisel hırslarını takım çıkarları uğruna bir kenara bırakabilme yeteneğini özellikle vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Lamine Yamal turnuvaya dünyanın en yetenekli genç futbolcularından biri olarak gelmişti. Turnuva başında sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Luis de la Fuente yönetiminde en iyi özelliklerini sahaya yansıtmayı başardı. Goal.com'un haberine göre teknik direktör, oyuncunun zihinsel gelişiminin fiziksel durumundan daha önemli olduğunu belirtti.

Takım ruhu ve bireysel yeteneğin uyumu

"Lamine harika bir deneyim yaşadı ve fantastik bir oyun sergiledi. Çok olgunlaştı, takım için durmaksızın çalıştı ve ortak çıkarı kişisel şöhretin önünde tutmayı bildi," ifadelerini kullandı De la Fuente, Marca'ya verdiği röportajda. Yamal turnuva boyunca sadece bir gol atmış olsa da, teknik direktör onun genel etkisinden oldukça memnun kaldı.

İspanya Milli Takımı'nın başarısının temelinde, Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana şekillenen "La Familia" (Aile) kavramı yatıyor. Teknik direktöre göre, İspanya'yı durdurulamaz bir güç haline getiren şey tam olarak bu birliktelikti. Takımın insani değerleri ve birbirlerine verdikleri destek, sahadaki taktiksel üstünlüğü sağlayan ana faktör oldu.

Spartalılar gibi sarsılmaz bir savunma

Luis de la Fuente, takımının savunma potansiyelini tarihi örneklerle açıkladı. İspanya'nın takım oyununu, yıldızlara dayalı rakipleri Portekiz, Fransa ve Arjantin ile kıyasladı. "Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz ve Kylian Mbappé liderliğindeki Fransa'ya karşı oynadık, finalde ise Lionel Messi'nin Arjantin'i ile karşılaştık. Ancak onlar 26 kişiden oluşan bütün bir takıma karşı durmak zorunda kaldılar," diyor teknik direktör.

Bu takım disiplini final maçında net bir şekilde görüldü. İspanya savunması, Arjantin'in hücum hattını o kadar etkisiz hale getirdi ki, Messi liderliğindeki takım 120 dakika boyunca sadece iki isabetli şut çekebildi. De la Fuente bu durumu ünlü "300 Spartalı" filmindeki birlikteliğe benzeterek, "Biz 26 İspanyoluz" şeklinde tanımladı.

Lamine Yamal'ın gelişimi planlandığı gibi devam ediyor. Henüz çok genç olması ve büyük bir potansiyele sahip olması, İspanya futbolunun geleceğinin emin ellerde olduğunun kanıtı. Bu Dünya Kupası, İspanya için sadece yeni bir kupa değil, aynı zamanda yeni nesil liderlerin doğuşunu da tescilledi.