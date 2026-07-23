Amazon yapay zeka biriminde işten çıkarmalara başladı: Strateji değişiyor

ABD merkezli teknoloji devi Amazon, insan seviyesinde zekaya sahip sistemler geliştiren Artificial General Intelligence (AGI) biriminde personel sayısını azaltma kararı aldı. Bu adım, şirketin yapay zeka (AI) alanındaki önceliklerini yeniden gözden geçirdiğini ve sektördeki en prestijli alanlardan birini doğrudan etkilediğini gösteriyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Reuters'ın haberine göre, Amazon yönetimi büyük AI modelleri geliştirmeyi hala işin stratejik bir yönü olarak görse de kaynak dağılımında değişiklikler yapıyor. Şirket temsilcisine göre, artık ana odak noktası müşterilere maksimum fayda sağlayan projeler olacak. Tam da bu nedenle AGI birimindeki bazı pozisyonların azaltılması gerekli görüldü.

Yönetimdeki değişiklikler ve iç reformlar

AGI alanındaki yeniden yapılanma süreçleri birkaç aydır devam ediyor. Geçen yılın sonunda bu birimi yöneten Rohit Prasad şirketten ayrılmıştı. Bu yılın şubat ayında ise AGI Lab başkanı David Luan görevinden ayrıldı. Şu anda bu birim, aynı zamanda şirketin kendi işlemcilerini geliştirme ve kuantum teknolojileri biriminden de sorumlu olan kıdemli başkan yardımcısı Peter DeSantis'in yönetimine devredildi.

Edinilen bilgilere göre, işten çıkarmalar ağırlıklı olarak başkan yardımcıları Adeeb Shanaa ve Vishal Sharma'nın yönetimindeki ekipleri etkiledi. Amazon, tam olarak kaç kişinin işten çıkarıldığına dair kesin rakamları henüz açıklamadı ancak bu sürecin şirketin genel optimizasyon politikasının bir parçası olduğu vurgulanıyor.

Pazar talebi ve yeni yönelimler

Amazon, temel araştırmalardan ziyade pratik sonuçlar veren projelere yatırım yapmayı tercih ediyor. Örneğin, kısa süre önce Forward Deployed Engineering adında yeni bir birimin kurulduğu duyuruldu. Bu birim, büyük kurumsal müşterilerin yapay zeka servislerini doğrudan iş süreçlerine entegre etmelerine yardımcı olacak. Bu durum, şirketin uzun vadeli teorik araştırmalardan ziyade hazır ürün satışı ve müşteri hizmetlerine odaklandığını gösteriyor.

Bu işten çıkarmalar Amazon için ilk değil. Ocak ayında şirket, dünya genelinde yaklaşık 16.000 çalışanının işine son vermişti. Teknoloji dünyasında rekabetin arttığı bir dönemde Amazon, kaynaklarını Google ve Microsoft gibi rakipleriyle mücadele etmek için en verimli noktalara yönlendirmeye çalışıyor.

Bu haber, küresel teknoloji trendlerinin değiştiğini gösteriyor. Amazon gibi devlerin bile sınırsız bütçeye sahip olmadığını ve pazar talebine göre yönlerini hızla değiştirmek zorunda kaldıklarını görmek mümkün.