Amazon yapay zeka ile kişiselleştirilmiş ürünler oluşturmaya izin verdi

Pazartesi günü Amazon, yapay zeka yardımıyla ürün tasarımı oluşturmayı sağlayan yeni bir özellik tanıttı. Bu yeniliğin Redbubble, Bonfire, Spring ve Fourthwall gibi çevrimiçi platformlar için ciddi rekabet yaratması bekleniyor. Artık kullanıcılar Alexa for Shopping aracılığıyla basit metin istemleri (prompt) ile fikirlerini hazır ürünlere dönüştürebiliyor. Techcrunch.com bildiriyor .

Yeni hizmet, Amazon'un Merch on Demand adlı talep üzerine baskı hizmeti kapsamında çalışıyor. Bu hizmet sayesinde giysilerden mutfak eşyalarına kadar çeşitli ürünlerde benzersiz tasarımlar kullanılabiliyor. Şirket, bu özelliği aile etkinlikleri için özel tişörtler, kişisel hediyeler veya evcil hayvan resimli ürünler oluşturmak için uygun bir çözüm olarak sunuyor.

Tasarım oluşturulduktan sonra Amazon, ürünü üretmek ve Prime teslimat hizmeti aracılığıyla adrese göndermek sorumluluğunu üstleniyor. Bu adım, yapay zeka ile oluşturulan ürünleri doğrudan Amazon Shopping uygulamasına entegre ediyor ve tasarım becerisi olmayan sıradan tüketiciler için engelleri kaldırıyor.

Şu anda bu özellik yalnızca ABD'de geçerli. Kullanımı tamamen ücretsiz olup, müşteriler sadece satın alınan ürün için ödeme yapıyor. Kullanıcılar Amazon Shopping uygulamasındaki Alexa simgesine dokunarak veya arama çubuğuna "customize" yazarak bu bölüme erişebilir.

Sistem, kullanıcı tanımına göre tasarım seçenekleri sunar, bunları düzenleme ve sonucu yakınlarla paylaşma imkanı mevcuttur. Desteklenen ürünler listesine tişörtler, kapüşonlular, sweatshirtler, polo yaka gömlekler, termal bardaklar ve su şişeleri gibi birçok ürün dahildir.