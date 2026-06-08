Juno, uydular için detanasyon motorunu test edecek

·24·Teknoloji
Juno, uydular için detanasyon motorunu test edecek

ABD'li Juno Propulsion şirketi, uydular için tasarlanan yeni nesil bir motor olan Döner Detanasyon Motoru (Rotating Detonation Engine, RDE) geliştirmesini tamamlamak amacıyla 1,4 milyon dolar yatırım aldı. Bu fonlar, cihazın 2027'nin ilk çeyreğinde planlanan ilk yörünge testlerine kadar hazırlanmasına yardımcı olacak. Iris adlı ana projenin Momentus platformunda faydalı yük olarak uzaya fırlatılması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Döner detanasyon motorları, roket teknolojisinin en umut verici alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Geleneksel motorlardan farklı olarak, RDE teknolojisi yakıtın kararlı yanması yerine sürekli dönen bir detanasyon dalgası ile çalışır. Teorik olarak, bu yaklaşım aynı miktarda yakıt tüketimiyle daha yüksek verimlilik sağlamayı mümkün kılar. Juno Propulsion'ın CEO'su Alexis Harroun'un sözlerine göre, yapılan testler geleneksel şemalardan %7 daha yüksek verimlilik gösterdi.

Yeni geliştirmenin bir diğer önemli avantajı yakıt türüdür. Birçok uydu hâlâ son derece zehirli hidrazin kullanırken, Juno sistemi daha güvenli ve ucuz olan azot oksit ve etan karışımıyla çalışıyor. İlk uçuş sırasında motorun uzayda çalıştırılması, yörünge değiştirmek için uzun süreli manevralar yapma ve yüksek hassasiyetli kısa itişler gerçekleştirme yeteneği test edilecek.

Şu anda JAXA ve Venus Aerospace gibi kuruluşlar da benzer projeler üzerinde çalışıyor, ancak Juno kendi üretim kapasitelerini oluşturarak pazarda öne çıkmayı planlıyor. 2027'deki gösterim başarılı olursa, bu motorlar küçük uydular için yüksek verimlilik, kompaktlık ve düşük maliyetli işletme sağlayan yeni bir standart haline gelebilir.

JunoUzayTeknolojiYapay UyduNASA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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