Real 81. dakikada galibiyet golünü attı: Mastantuono parladı...

Real Madrid, sezon öncesi hazırlık maçında Alcorcón'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın kaderini 81. dakikada Daniel Yanes'in penaltıdan attığı tek gol belirledi.

Madrid ekibinin kadrosunda birçok as futbolcu yer almasına rağmen maçın adamı Franco Mastantuono seçildi.

Galibiyet son dakikalarda geldi

Real Madrid ve Alcorcón arasındaki mücadelenin büyük bölümü golsüz geçildi. Madridliler rakip savunmayı açmaya çalışsa da skor ancak maçın sonuna doğru açıldı.

81. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Daniel Yanes, Real Madrid'e az farkla galibiyeti getirdi.

Hazırlık maçı

Real Madrid — Alcorcón — 1-0

Gol: Daniel Yanes, 81 (pen.)

Mastantuono maçın adamı oldu

Relevo gazetecisi Rodra'nın haberine göre, Franco Mastantuono karşılaşma boyunca aktif performansıyla dikkat çekti.

Genç futbolcu top kontrolü, atakları yönlendirme ve rakip savunmaya baskı yapma konularında takım arkadaşlarından daha parlak bir görüntü çizdi. Sonuç olarak maçın adamı seçildi.

Mastantuono'nun bu performansı, sezon öncesi kampında teknik heyetin güvenini kazanması açısından önemli bir fırsat olabilir.

Real Madrid'in ilk 11'inde kimler vardı?

Hazırlık maçında Madrid ekibinin formasını birçok tanınmış futbolcu giydi.

Onlar arasında:

Andriy Lunin;

Trent Alexander-Arnold;

Franco Mastantuono;

Arda Güler;

Gonzalo García;

Eduardo Camavinga yer alıyor.

Bu tür maçlar teknik heyete futbolcuların fiziksel durumunu, taktiksel hazırlığını ve yeni sezon öncesi form durumunu değerlendirme fırsatı sunuyor.

Dar alanda galibiyet ama önemli bir test

Real Madrid farklı kazanamasa da bu karşılaşma takımın hazırlık sürecinin önemli bir parçası oldu.

Özellikle Mastantuono'nun parlak oyunu ve Yanes'in maçı kazandıran golü, Madridliler adına mücadelenin en olumlu yönleriydı.

Şimdi takımın bundan sonraki hazırlık maçlarında genç oyunculara ne kadar şans tanınacağı merak konusu.

Sizce Franco Mastantuono yeni sezonda Real Madrid'in ilk 11'inde yer bulabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.