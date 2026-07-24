Rusya'nın yenilenen Yak-130M eğitim ve savaş uçakları 2028 yılından itibaren teslim edilecek

·34·Teknoloji
Rusya'nın yenilenen Yak-130M eğitim ve savaş uçakları 2028 yılından itibaren teslim edilecek

Rus havacılık endüstrisinin son gelişmelerinden biri olan Yak-130M eğitim ve savaş uçaklarının seri teslimat tarihi açıklandı. İrkutsk Havacılık Fabrikası Üretim Direktörü Vitaliy Yelagin'e göre, bu modernize edilmiş askeri uçakların müşterilere teslimatının 2028 yılının sonundan itibaren başlaması planlanıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda proje kapsamında üç prototip tamamen monte edilmiş olup, bunlar çeşitli seviyelerdeki test süreçlerinden geçmektedir. Yak-130M modeli, önceki temel Yak-130 uçağının derinlemesine modernize edilmiş bir varyantıdır. Sadece pilot eğitimi vermekle kalmayıp, aynı zamanda modern savaş görevlerini yerine getirme yeteneğine de sahip olmasıyla öne çıkmaktadır.

Teknik yetenekler ve silah donanımı

Yeni model, öncüsünden yerleşik sistemleri ve silah kompleksi ile kökten farklıdır. Ixbt.com'un sağladığı bilgilere göre Yak-130M, havada ve yerdeki hedefleri çok daha uzun mesafeden tespit etmesini sağlayan modern bir radarla (RLS) donatılmıştır. Ayrıca uçağa monte edilen yeni yerleşik ekipmanlar, pilotun kontrolünü kolaylaştırır ve muharebe etkinliğini artırır.

Uçağın silah cephaneliği de önemli ölçüde genişletilmiştir. Artık yalnızca eğitim uçuşlarında değil, gerçek çatışmalarda da yüksek hassasiyetli füzeleri ve diğer modern silah türlerini kullanma imkanına sahiptir. Bu durum, onun küçük boyutlu bir taarruz uçağı olarak da kullanılmasının önünü açmaktadır.

Test süreçleri ve beklentiler

Yaklaşık bir ay önce Yak-130M ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Yaklaşık 50 dakika süren bu uçuş sırasında uçağın tüm ana sistemleri ve motorlarının kararlı çalışması kontrol edilmişti. Uzmanlara göre bu model, hem eğitim hem de savaş fonksiyonlarını birleştirdiği için uluslararası pazarda da yer bulabilir.

Özbekistan ve Orta Asya bölgesi için de bu tür uçaklar ilgi çekici olabilir. Çünkü bölge ülkelerinin hava kuvvetleri bünyesinde eğitim uçaklarının yenilenmesi konusu sürekli gündemde yer almaktadır. Yak-130 platformu, verimliliği ve kullanım kolaylığı ile birçok ülkenin hava kuvvetlerinin dikkatini çekmektedir.

2028 yılına kadar mühendisler, tüm prototipleri tam devlet testlerinden geçirmeyi ve tespit edilen eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır. Ancak bundan sonra fabrikada tam kapasiteyle seri üretime geçilecektir.

HavacılıkYak-130MAskeri TeknolojiRusyaUçak
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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