Manchester City, Pedro Neto'yu Savinho'nun Yerine İstiyor

·78·Spor
Manchester City, Pedro Neto'yu Savinho'nun Yerine İstiyor

«Manchester City», hücum hattını güçlendirmek için Chelsea kanat oyuncusu Pedro Neto'yu kadrosuna katma ihtimalini değerlendiriyor. Portekizli futbolcu, Tottenham'a transfer olabilecek Savinho'nun olası alternatifi olarak görülüyor.

Daily Mail'in haberine göre, Manchester kulübü Neto'yu uzun süredir takip ediyor. Ancak şu an için Chelsea'ye resmi bir teklif gönderildiğine dair bir bilgi yok.

City, Neto ile Daha Önce de İlgilenmişti

Kaynağa göre «Manchester City», Pedro Neto Wolverhampton'dan Chelsea'ye transfer olmadan önce de onu transfer etme imkânını incelemişti.

Şimdi ise kulüp Portekizli kanat oyuncusunun adaylığına yeniden döndü. Neto'nun yüksek hızı, kanattaki hareketliliği ve bire bir pozisyonlarda rakibi geçebilmesi City'nin hücum anlayışına uyum sağlayabilir.

Buna rağmen transfer sürecinin şimdilik başlangıç ​​aşamasında olduğu belirtiliyor.

Maresca Futbolcuyu Yakından Tanıyor

«Manchester City» teknik direktörü Enzo Maresca, Pedro Neto ile Chelsea'de birlikte çalışmıştı.

Bu nedenle İtalyan uzman, futbolcunun güçlü yönlerini, fiziksel kapasitesini ve taktiksel taleplere uyum sağlama yeteneğini iyi biliyor.

Bu faktör olası transferde önemli bir rol oynayabilir. Maresca, kendi sistemine tanıdık bir futbolcuyu transfer ederek yeni sezon öncesi uyum sürecini hızlandırma fırsatına sahip olacak.

Savinho'nun Geleceği Transferi Etkileyebilir

Haberlere göre, Manchester City Pedro Neto'yu Savinho'nun olası halefi olarak görüyor.

Brezilyalı futbolcuya Tottenham ilgi gösteriyor. Eğer Savinho Manchester kulübünden ayrılırsa, hücumun kanat bölgesinde bir boşluk oluşacak.

Neto ise her iki kanatta da görev yapabilmesi ve hızlı kontrataklarda etkili olması sayesinde Maresca için uygun bir seçenek haline gelebilir.

Ancak ne Savinho'nun transferi ne de Neto hakkındaki görüşmeler henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Neto Geçen Sezon Nasıl Bir Performans Sergiledi?

Pedro Neto geçen sezon Chelsea formasıyla tüm kulvarlarda 34 maçta forma giydi.

İstatistik

Sonuç

Maçlar

34

Goller

5

Asistler

6

Toplam Skor Katkısı

11

Portekizli futbolcu ortalama her üç maçta bir skor katkısı sağladı.

Chelsea'nin Tutumu Belirleyici Olacak

Pedro Neto'nun mevcut sözleşmesi ve Chelsea'nin onu satmaya yaklaşımı olası anlaşmanın temel faktörleri olacaktır.

Manchester City transferi gerçekleştirmek istiyorsa, önce futbolcunun kendisiyle anlaşmaya varmalı, ardından Londra kulübünü tatmin edecek bir teklif sunmalıdır.

Şimdilik mesele sadece ilgiden ibaret. Bu nedenle Neto'nun City'ye transferi kesinleşmiş bir durum olarak kabul edilmiyor.

Sizce Pedro Neto, Maresca'nın sisteminde Savinho'nun yerini başarıyla doldurabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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