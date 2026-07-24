Manchester United Norveç'te 5-0'lık Net Bir Galibiyet Aldı

“Manchester United”, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçında güven veren bir sonuç elde etti. Michael Carrick'in öğrencileri, Norveç'te Rosenborg'u 5-0 mağlup ederek hazırlık döneminin henüz başlarında hücumdaki potansiyelini gözler önüne serdi.

Manchester ekibinin kaydettiği beş golü de farklı beş futbolcu attı. Özellikle ikinci yarıdaki etkili futbol, maçın kaderini tamamen belirledi.

Lacey ilk yarıda skoru açtı

Karşılaşmanın başlarında Rosenborg rakibin ataklarına direnmeye çalıştı. Ancak 31. dakikada pozisyonu iyi değerlendiren Lacey, “Manchester United”i öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-1'lik skorla gitti.

İkinci yarıda dört gol birden geldi

Devre arasından sonra “Manchester United” hücum temposunu明显 (keskin bir şekilde) artırdı.

56. dakikada Joshua Zirkzee takımının ikinci golünü kaydetti. Bundan yedi dakika sonra oyuna sonradan giren Devani farkı üçe çıkardı.

72. dakikada Amass, 84. dakikada ise Williams rakip fileleri havalandırdı. Böylece MU, sadece ikinci devrede dört gol atarak farklı galibiyeti garantiledi.

Beş gol, beş farklı isim

Hazırlık Maçı

Rosenborg — Manchester United — 0:5

Goller:

Lacey, 31;

Zirkzee, 56;

Devani, 63;

Amass, 72;

Williams, 84.

Beş golün farklı futbolculardan gelmesi, Carrick'in elinde hücumu sonuçlandırabilecek birden fazla seçenek olduğunu gösterdi.

Genç futbolcular şansı iyi değerlendirdi

Karşılaşmada Manchester United formasıyla A takım oyuncularının yanı sıra birçok genç yetenek de sahne aldı.

Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw, Mason Mount, Bryan Mbeumo, Patrick Dorgu ve Zirkzee gibi isimler maça ilk 11'de başladı. İkinci yarıda ise Carrick çok sayıda oyuncu değişikliği yaparak altyapıdan gelen gençlere de şans tanıdı.

Devani, Amass ve Williams'ın gol atması, oyuna sonradan giren futbolcuların da maça yüksek tempo kattığını gösterdi.

Carrick için ilk olumlu sinyal

Hazırlık maçlarında sonuçtan ziyade oyuncuların fiziksel durumu ve yeni taktiksel isteklere uyum sağkaları daha önemlidir. Yine de 5-0'lık galibiyet takımdaki rekabete ve moral seviyesine olumlu yansıyabilir.

Manchester United için asıl sınavlar resmi sezon başladıktan sonra verecek. Ancak Norveç'teki maçta takımın hücumda hızlı oynaması ve farklı oyuncularla gol bulabilmesi Carrick adına önemli bir kazanç oldu.

Sizce bu maçta MU'nun en iyi performans sergileyen futbolcusu kimdi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın.