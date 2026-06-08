WhatsApp, mahkeme kararını ihlal eden NSO Group'un yeni saldırılarını durdurdu

WhatsApp mesajlaşma uygulaması, dünya çapında birçok siber saldırıyla suçlanan casus yazılım üreticisi NSO Group ile bağlantılı yeni bir hacker kampanyasını bertaraf ettiğini duyurdu. Meta'ya ait uygulama, NSO'yu WhatsApp ve kullanıcılarına saldırı yasağını ihlal etmekle suçlayarak, şirketin mahkemeye saygısızlıktan sorumlu tutulmasını talep ediyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Pazartesi günü yayınlanan açıklamaya göre, kullanıcı bildirimlerine dayalı soruşturma sonucunda NSO ile bağlantılı oltalama girişimleri tespit edildi ve durduruldu. Hackerlar, kullanıcıları WhatsApp dışındaki zararlı bağlantılara tıklamaya zorlamaya çalıştı. Şirket ayrıca, saldırganlar tarafından oluşturulan test hesaplarını ve grupları da sildiğini bildirdi.

Bu saldırılar, 2024 yılında Ürdün'de gözlemlenen ve kullanıcı cihazlarını NSO'nun Pegasus casus yazılımıyla enfekte etmeyi hedefleyen oltalama kampanyasına benziyor. Geçen yıl, WhatsApp ve NSO arasındaki yıllarca süren dava sürecinde mahkeme, casus yazılım üreticisinin mesajlaşma uygulaması kullanıcılarını hedef almasını tamamen yasaklamıştı.

Son on yılda, güvenlik araştırmacıları ve gazeteciler, devlet destekli hackerların NSO yazılımlarıyla muhaliflerin, insan hakları aktivistlerinin ve siyasi rakiplerin telefonlarını hacklediği onlarca vakayı belgeledi. Buna yanıt olarak ABD hükümeti, NSO'yu kara listeye aldı ve diğer casus yazılım üreticilerine yönelik yaptırımlar uyguladı.

Şu anda NSO Group ABD pazarına girmeye ve itibarını yeniden kazanmaya çalışsa da, ABD Ticaret Bakanlığı şirketi kısıtlama listesinden çıkarmakta acele etmiyor. WhatsApp ise kullanıcılarını korumak için siber saldırıları ifşa etmeye ve yeni güvenlik özellikleri uygulamaya devam ediyor.