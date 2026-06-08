NVIDIA RTX Spark: Kişisel bilgisayarlar için dünyanın en verimli çipi

·33·Teknoloji
NVIDIA RTX Spark: Kişisel bilgisayarlar için dünyanın en verimli çipi

Computex 2026 fuarında tanıtılan yeni NVIDIA RTX Spark süper çipi, uzmanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Son analizler, NVIDIA'nın birkaç nesil mobil platform teknolojisini birleştirerek bunları yüksek yük altında uzun süreli çalışmaya adapte ettiğini gösterdi. Ixbt.com haber veriyor.

RTX Spark işlemcisi Arm v9.2 mimarisine dayanır ve 20 çekirdek içerir: 10 yüksek performanslı Cortex-X925 ve 10 enerji tasarruflu Cortex-A725 çekirdeği ile birlikte 32 MB toplam L3 önbellek bulunur. X925 çekirdekleri daha önce MediaTek Dimensity 9400 sisteminde, A725 ise Dimensity 8500 ailesinde kullanılmıştı. Bu çiplerin tümü TSMC şirketinin 3 nm teknolojik süreci temelinde üretilmektedir.

GeekBay verilerine göre, NVIDIA mühendisleri Cortex-X925 çekirdeklerinin tasarımını yeniden işleyerek alanlarını küçülttüler ve MediaTek platformlarının gelecekteki çözümlerine benzer mükemmel bir güç sistemi entegre ettiler. Bu yaklaşım, yüksek frekansların uzun süre korunmasını sağlar ki bu, Windows for Arm sistemindeki dizüstü bilgisayarlar ve iş istasyonları için çok önemlidir.

Maksimum performansın yalnızca kısa süreli gerektiği akıllı telefonların aksine, kişisel bilgisayarlar saatlerce kararlı çok çekirdekli yüke ihtiyaç duyar. RTX Spark tam olarak bu senaryolar için optimize edilmiştir. NVIDIA'nın Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Mark Evermann'ın belirttiği gibi, "bu, kişisel bilgisayarlar için yaratılmış en verimli çiptir".

NVIDIARTX SparkİşlemciTeknolojiArm
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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