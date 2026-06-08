Startup Battlefield 2026 Yarışmasına Başvuru: Temel Gereksinimler

Her yıl binlerce Startup Battlefield başvurusunu incelerken aynı durum gözlemleniyor: sahneye çıkmaya en layık kurucular genellikle başvuru yapma konusunda tereddüt ederler. Projelerini henüz çok yeni veya yeterince gelişmemiş olarak görürler. Ancak, bu program tam da en umut verici ve pazara yenilik getirebilecek startuplar için tasarlanmıştır. Başvuru süresi 8 Haziran'a kadar uzatıldı, bu yüzden hala şansınız var. Techcrunch.com haber veriyor.

Startup Battlefield, sadece mükemmel şekillenmiş şirketler arasındaki bir yarış değil. Bu yıl 13-15 Ekim tarihlerinde San Francisco'da düzenlenecek TechCrunch Disrupt kapsamındaki prestijli bir yarışmadır. Cloudflare ve Discord gibi devler de zamanında bu sahnelerden başlamıştı. Mevcut sistemleri eskimiş hale getirecek, alanında devrim yaratmayı hedefleyen fikirler arıyoruz.

Jüri, başvuruları değerlendirirken birkaç temel hususa odaklanır. Birincisi, ürünün yenilikçiliği: sadece mevcut olanın geliştirilmiş bir versiyonu değil, tamamen yeni bir yaklaşım olmalıdır. İkincisi, kurucu ekibin potansiyeli ve neden tam olarak bu sorunu çözmeye çalıştıkları büyük önem taşır. Pazar büyüklüğünden ziyade, kurucuların kendi fikirlerine olan inancını yüksek değerlendiriyoruz.

Startup Battlefield 200 küresel kohortu, dünya genelindeki teknolojik dikeyleri kapsar. Az ilgi gören bir bölge veya alanda önemli bir proje üzerinde çalışıyorsanız, bu sizin için büyük bir fırsattır. Yerel basında yer alsanız bile, ana teknolojiniz henüz geniş kitlelere tanıtılmamışsa, TechCrunch Disrupt sahnesi onu dünyaya göstermek için en uygun yerdir.