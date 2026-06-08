NotebookLM güncellemesi, sohbet aracılığıyla kaynak veritabanı oluşturmayı kolaylaştırıyor

Google, Pazartesi günü araştırma aracı NotebookLM için büyük bir güncelleme duyurdu. Bu güncelleme kapsamında servis Gemini 3.5 modeline geçirildi ve kullanıcıların araştırma yapmasına ve çeşitli formatlarda içerik oluşturmasına yardımcı olan yeni özellikler eklendi. Bu, arama motorlarına programlama becerileri ekleyerek soru-cevap sürecini daha ilgi çekici hale getirmeyi amaçlayan Google stratejisinin bir parçasıdır. Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar bir proje hakkında sohbet başlatabilir ve uygulama, Google Search ve kendi araştırma becerilerini kullanarak çeşitli kaynaklar önererek bir bilgi tabanı oluşturmaya yardımcı olur. Daha önce NotebookLM, analiz için kişisel kaynakların yüklenmesini gerektiriyordu. Artık sistem, diğer dillerdeki birincil kaynakları bulmaya veya ilgili yazarların yeni materyallerini aramaya yardımcı oluyor.

Şirketin belirttiğine göre, kullanıcılar artık NotebookLM için çeşitli formatlarda sonuç alma konusunda ayrıntılı talimatlar verebilir ve hazır sonuçları düzenleyebilir. Program artık veri görselleştirme (.png, .svg), belgeler (PDF, .docx, Markdown), yapılandırılmış veriler (.csv, .json) ile Microsoft Excel ve PowerPoint formatlarında dışa aktarmayı destekliyor.

Ayrıca, NotebookLM artık sohbet sırasında yanıtların nasıl oluşturulduğunu ve hangi aşamalardan geçtiğini ayrıntılı olarak gösteriyor; bu da kullanıcıların bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesine olanak tanıyor. Bu güncellemeler bugünden itibaren Google AI Ultra kullanıcıları ve Workspace iş müşterileri için kullanıma sunuldu ve gelecekte tüm kullanıcılar için genişletilmesi planlanıyor.