WWDC 2026: Siri güncellemesi, Apple Intelligence ve iOS 27'den neler bekleniyor

Apple'ın yıllık Worldwide Developers Conference (WWDC 2026) etkinliği yaklaştıkça, teknoloji dünyası büyük değişikliklerin eşiğinde duruyor. Etkinliğin en önemli yeniliğinin Siri sesli asistanının köklü bir şekilde yeniden tasarlanması olması bekleniyor. Güncellenen Siri, bağlamı daha iyi anlayan, çok aşamalı görevleri yerine getirebilen ve uygulamalar arasında doğal iletişim kuran akıllı bir asistana dönüşecek. Bilgilere göre Apple, bu yetenekleri genişletmek için Google'ın Gemini teknolojisinden yararlanacak. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bloomberg'in sızdırdığı bilgilere göre Apple, ChatGPT, Claude ve Gemini gibi sohbet botlarıyla rekabet edebilecek ayrı bir Siri uygulaması tanıtabilir. Ayrıca kullanıcılar için mesajların 30 gün veya bir yıl sonra otomatik olarak silinmesi özelliğinin getirilmesi bekleniyor. The Information'ın yazdığına göre, App Store'a yapay zeka ajanları entegre edilecek. Bu ajanlar, kullanıcılara yer ayırtma, belgeleri düzenleme ve akıllı ev cihazlarını yönetme gibi günlük işlerde yardımcı olacak.

Kamera uygulamasında yeni bir "Visual Intelligence" bölümünün ortaya çıkması bekleniyor. Bu özellik, Google Image Search yardımıyla nesneleri tanıyacak ve Siri için özel bir mod olarak Fotoğraf veya Panorama gibi bölümlerin arasına yerleşecek. Fotoğraflar uygulaması da Apple Intelligence ile zenginleştirilecek: akıllı sahne önerileri, karedeki gereksiz nesnelerin otomatik olarak silinmesi ve doğal dilde komut vererek fotoğrafları düzenleme olanakları kullanıcılara sunulacak.

Apple ayrıca Image Playground uygulamasını da güncelliyor. Uygulamada yüksek kaliteli görüntü oluşturma, yeni sanatsal stiller ve düzenleme için genişletilmiş kontrol öğeleri yer alacak. Kullanıcılar, kendi mesajlaşmalarına uygun Genmoji'ler oluşturabilecek veya çeşitli temalarda AI duvar kağıtları üretebilecek. Cüzdan uygulamasında ise fişlerin fotoğrafını çekerek harcamaları arkadaşlar arasında kolayca bölüşmeyi sağlayan yeni bir özelliğin tanıtılması bekleniyor.