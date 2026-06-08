S&P 500, SpaceX için kuralları değiştirmeyi reddetti

SpaceX şirketi, ABD borsasındaki en büyük sermaye kaynaklarından birine hızlandırılmış erişim fırsatından mahrum kaldı. S&P 500 endeksinin operatörü S&P Dow Jones Indices, SpaceX'in beklenen IPO süreci için yeni şirketlerin endekse dahil edilme kurallarını yumuşatmayı reddetti. Bu karar, piyasa değeri son derece yüksek olan MegaCap şirketleri için bir aylık tartışmaların ardından alındı. Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX, borsaya yaklaşık 1,75 trilyon dolarlık değerleme ile çıkmayı planlıyor. Şirket, S&P 500 endeksine hızlı giriş yaparak pasif yatırım fonlarından gelen milyarlarca dolarlık akışı yakalamak istiyordu. Bu tür fonlar hisseleri bağımsız olarak seçmez, bunun yerine endekste yer alan şirketlerin senetlerini otomatik olarak satın alır. Bunun için IPO sonrası zorunlu bekleme süresinin 12 aydan 6 aya indirilmesi ve serbest dolaşımdaki hisseler ile kâr göstergelerine yönelik gerekliliklerin yumuşatılması önerilmişti.

S&P Dow Jones Indices, finansal istikrar kriterlerinin ve IPO sonrası bekleme süresinin değişmeden kalacağını duyurdu. Bu karar sadece SpaceX'i değil, gelecekte borsaya çıkması beklenen OpenAI ve Anthropic gibi yapay zeka devlerini de etkiliyor. Bloomberg Intelligence tahminlerine göre, S&P 500 endeksine hızlı erişim, SpaceX için otomatik olarak 14 milyar dolar, OpenAI için ise 8 milyar dolardan fazla yatırım çekebilirdi.

S&P'nin tutumunun aksine, diğer sağlayıcılar daha yumuşak bir yaklaşım sergiliyor. Örneğin, Nasdaq borsası, SpaceX'in IPO sonrası 3 ay yerine 15 iş günü içinde Nasdaq-100 endeksine girebilmesi için kuralları değiştirdi. FTSE Russell da büyük halka arzlar için benzer bir hızlandırmayı onayladı. Ancak Morningstar analistleri, SpaceX'in gerçek değerini 780 milyar dolar olarak değerlendiriyor; bu da beklenen IPO fiyatının yarısı kadardır.