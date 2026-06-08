WWDC 2026: Siri, iOS 27 ve Apple Intelligence alanındaki tüm yenilikler

Bugün Apple Park genel merkezinde Apple'ın sıradaki WWDC 2026 konferansı başladı. Etkinlik, Siri sesli asistanı, yeni iOS 27 işletim sistemi ve Apple Intelligence yapay zeka sistemi etrafındaki önemli duyurularla başladı. Geliştiricilere yönelik bu haftalık konferansın şirket tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olması bekleniyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu yılki etkinlik birkaç nedenden dolayı özel bir öneme sahip. Birincisi, bu Tim Cook'un CEO olarak son çıkışı; 1 Eylül'den itibaren yönetimi John Ternus'a devredeceğini duyurdu. İkincisi, Apple, yapay zeka alanındaki gecikmelerini telafi etmeyi ve Google ile ortaklığın ardından Siri'nin yeteneklerini kökten iyileştirmeyi hedefliyor.

Geçen yıl tanıtılan Liquid Glass tarzı tüm kullanıcılar tarafından beğenilmemişti. Apple tamamen yeni bir estetiğe geçmese de, kullanıcılara arayüz öğelerini kendi isteklerine göre özelleştirme imkanı sundu. Ayrıca, uygulamalar içindeki Liquid Glass öğeleri için yeni, katmanlı bir yaklaşım sergilendi.

Şirket, iOS 27 sistemini "tarihteki en geniş kullanıcı kitlesine hitap eden güncelleme" olarak adlandırdı. Bildirildiğine göre, iPhone 11 ve sonraki tüm modeller bu yazılımı destekliyor. Sistem performansı da önemli ölçüde arttı: fotoğraflar %70 daha hızlı açılıyor, AirDrop üzerinden veri aktarımı %80 hızlandı ve çoklu görev modu için CPU zamanlayıcısı geliştirildi.