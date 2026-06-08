Apple, tartışmalı Liquid Glass tasarımında değişiklikler yapıyor

·42·Teknoloji
Apple, tartışmalı Liquid Glass tasarımında değişiklikler yapıyor

Apple, geçen yılki WWDC konferansında Liquid Glass adlı yeni tasarım konseptini tanıttığında, kullanıcıların tepkileri çeşitliydi. Bazıları şeffaf ve modern görünümü beğenirken, diğerleri metinleri okumanın zorlaştığından şikayet etti. Pazartesi günü düzenlenen WWDC 2026 etkinliğinde şirket, bu tasarımla ilgili önemli güncellemeleri duyurdu. Techcrunch.com haber veriyor.

Apple yetkililerinin sözlerine göre, Liquid Glass'ın temelleri okunabilirliği (readability) sağlamak amacıyla yeniden gözden geçirildi. Artık sistem, paneller arasında derinlik ve net sınırlar oluşturmak için arka plandaki karmaşık içeriği bulanıklaştırıyor (diffusing). Bu da kullanıcıların bilgileri daha kolay algılamasını sağlar.

En önemlisi, Apple bu yeni görünümü zorunlu kılmıyor. Şirket, kullanıcıların isteklerine göre özel bir kaydırıcı ve ayarlar ekledi. Artık Liquid Glass görünümü tamamen şeffaf halden tam renkli hale kadar değiştirilebiliyor. Bu özellik hem iOS hem de macOS sistemlerinde çalışıyor.

Ayrıca Apple, uygulama simgelerinin (icons) daha zarif ve bütünsel bir görünüme kavuşturulduğunu açıkladı. Geliştiriciler için ise Liquid Glass ayarlarının uygulamalarında ilk günden itibaren çalışması garanti ediliyor. Şirket, bu değişikliklerin kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak yapıldığını özellikle vurguladı.

AppleWWDCLiquid GlassiOSmacOS
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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