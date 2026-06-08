Apple, yapay zeka tabanlı uzun süredir beklenen Siri güncellemesini tanıttı

İki yıllık vaatlerin ardından Apple, WWDC 2026 konferansında tamamen yenilenen Siri sesli asistanını tanıttı. Artık "Siri AI" olarak adlandırılan bu sistem, basit bir sesli asistandan kullanıcının çok işlevli dijital arkadaşına dönüşüyor. Yeni asistan, ayrı bir Siri uygulamasıyla birlikte kullanıma sunulacak. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni Siri, dünyadaki güncel verilere dayanarak soruları yanıtlamanın yanı sıra, kullanıcı cihazındaki verilere de erişim hakkına sahip olacak. Ekranda neyin görüntülendiğini anlayacak ve buna göre tepki verecek. Apple, bu güncelleme ile ChatGPT, Claude ve Gemini gibi popüler platformlarla rekabet eden tam teşekküllü bir sohbet botu oluşturmayı hedefliyor.

Tasarım konusunda da büyük değişiklikler yapıldı. Modern iPhone modellerinde Siri artık Dynamic Island içinde yer alacak. Önceki ekran kenarı ışığı yerine, Dynamic Island bölümünde yeni bir animasyon belirecek. Ayrıca, kullanıcılar "Write with Siri" özelliği sayesinde metin yazarken yardım alabilecekler. Sistem, kullanıcının iletişim tarzını analiz ederek Mail ve Messages uygulamalarında uygun bir tonla e-posta yazıyor.

Kullanıcılar, Siri aracılığıyla takvim, kişiler ve önceki e-postalardan bilgi toplayarak özel mesajlar yazdırmak gibi karmaşık görevleri yerine getirebilir. Apple, asistanın sesinin daha doğal hale geldiğini, konuşma hızı ve ifade zenginliğini ayarlama seçeneği eklendiğini vurguluyor. Sistem genelinde dikte doğruluğu da artırıldı, noktalama işaretleri ve büyük-küçük harf yazımı daha da geliştirildi.