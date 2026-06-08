Apple, e-posta ve fotoğraflardaki arama sistemini kökten yeniledi

Eğer bir Apple cihazı kullanıcısıysanız ve daha önce aldığınızdan emin olduğunuz bir e-postayı veya fotoğrafı bulmakta zorlandıysanız, şirket sizin için önemli bir duyuru yaptı. Pazartesi günü düzenlenen WWDC 2026 etkinliğinde Apple temsilcileri, arama sisteminin yeterince iyi çalışmadığını kabul ederek onu tamamen yeniden geliştirdiklerini açıkladı. Techcrunch.com haberi veriyor.

"Herkeste böyle durumlar olmuştur: Var olduğunu kesin bildiğiniz bir şeyi ararsınız ama ortaya çıkmaz," dedi OS yazılım yönetimi başkan yardımcısı Stacey Ford, konferansın açılış konuşmasında. Sözlerine göre, iOS, iPadOS ve macOS sistemlerindeki Spotlight, Photos ve Mail uygulamalarını destekleyen arama altyapısı tamamen yenilendi.

Yeni sistemin merkezinde Search Index (arama indeksi) yer alıyor. Bu, cihazınızdaki tüm içerikten oluşan zengin bir katalogdur ve nelerin mevcut olduğunu ve bunların nerede bulunacağını daha iyi anlar. Ford, şirketin arama mimarisini hem yeni hem de eski içeriği yeniden indeksleyecek şekilde değiştirdiğini vurguladı.

En umut verici yeniliklerden biri, Mail uygulamasında yeni bir "derecelendirme sistemi"nin tanıtılmasıdır. Bu sistem, mesajın ne zaman gönderildiğine bakılmaksızın, aradığınız mesajı öncelikli olarak göstermelidir. Bunun, uzun yıllardır iPhone kullananlar için beklenen bir çözüm olması öngörülüyor.

Daha önce Apple cihazlarındaki arama sistemi, genellikle istenen anahtar kelimelerle ilgisi olmayan eski verileri gösterdiği için eleştiriliyordu. Artık yapay zeka ve yenilenen algoritmalar sayesinde, sadece metin mesajları değil, fotoğraf arama süreci de çok daha kolay hale geliyor.