Apple, ebeveynlerin çocuklarının iPhone kullanımını kontrol etmesine olanak tanıdı

Apple şirketi, Worldwide Developers Conference (WWDC) konferansında ebeveynlerin çocuklarının iPhone cihazlarını kullanmasını tamamen kontrol etmelerini sağlayan yeni bir araç seti tanıttı. Artık ebeveynler, çocuklarının kiminle iletişim kurduğunu, hangi uygulamaları kullandığını ve hangi web sitelerine girdiğini bağımsız olarak belirleyebilir. Ayrıca, istenmeyen mesajları engelleme ve ekran süresini yönetme işlevleri daha da genişletildi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni sistemde çocuklar için bir hesap açıldığında, Apple otomatik olarak yaşa uygun güvenlik önlemleri önerir. Örneğin, yetişkinlere yönelik siteler engellenir ve App Store mağazasında yalnızca yaşa uygun içerik gösterilir. Ebeveynler bu ayarları kendi isteklerine göre değiştirebilir veya zamanla izin verilen uygulamaların listesini genişletebilir.

Özellikle okul çağındaki çocuklar için faydalı olan “Ask to Browse” işlevi tanıtıldı. Bu işlev, iPhone, iPad ve Mac cihazlarındaki Safari tarayıcısında çalışır ve çocukların web siteleri üzerinden sosyal ağlara erişimini kısıtlar. 13 yaşından küçük çocuklar için bu işlev ve uygulama satın alma izni isteme sistemi (“Ask to Buy”) otomatik olarak etkinleştirilir.

Apple uzmanları, Amerikan Pediatri Akademisi ile de istişare ederek, çocuğun yaşına göre ekran süresi konusunda tavsiyeler geliştirdi. Örneğin, 13 yaşından küçük çocukların sosyal ağları kullanması önerilmez, bu nedenle sistem bu kategorideki uygulamaları devre dışı bırakmayı önerir. Screen Time bölümünün yenilenen tasarımı ise ebeveynlere raporları görüntüleme ve kısıtlamaları tek tıklamayla yönetme imkanı sunar.