OpenAI ve Anthropic, personel sıkıntısı nedeniyle yabancı uzmanları aktif olarak işe alıyor

Yapay zeka alanındaki hızlı gelişme, nadir uzmanlar için rekabeti artırıyor. ABD Çalışma Bakanlığı'nın yeni verilerine göre, OpenAI, Anthropic ve NVIDIA şirketleri, yabancı çalışan işe alma kurallarının karmaşıklaşmasına rağmen, geçen yıl H-1B çalışma vizesi başvurularının sayısını önemli ölçüde artırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

En büyük artış Anthropic şirketinde gözlendi: mevcut mali yılın ikinci çeyreğinde şirket 59 başvuru için olumlu yanıt aldı, oysa bir yıl önce bu gösterge sadece 10'du. OpenAI ise aynı dönemde başvuru sayısını 20'den 63'e çıkardı. Sektör lideri NVIDIA ise 765 başvuruya izin alarak geçen yılki 641'lik göstergeyi güncelledi.

Bu trend, diğer teknoloji devlerinin arka planında belirgin bir şekilde öne çıkıyor. Verilere göre, Meta, Microsoft, Amazon ve Google şirketlerinde onaylanan başvuru sayısı azaldı. Özellikle Google, bir yıl içinde bu tür başvuruları %64 oranında azalttı ve çeşitli birimlerde personel optimizasyonuna devam ediyor. Bunun temel nedeni işgücü piyasası yapısındaki değişimdir.

Şu anda şirketler, toplu işe alım yerine, makine öğrenimi mühendisleri, hesaplama altyapısı uzmanları ve temel model geliştiricilerinden oluşan küçük ama yüksek verimli ekipler oluşturmaya odaklanıyor. İşe alımcıların sözlerine göre, OpenAI ve Anthropic güçlü araştırmacıları çekmek için her türlü masrafa hazır.

ABD hükümetinin H-1B vizelerini dağıtma konusundaki yeni kuralları, yüksek maaşlı adaylara öncelik tanıyor. Bazı yabancı başvuru sahipleri için 100 bin dolarlık ek ücret getirilmiş olsa da, ileri yapay zeka sistemleri geliştiren şirketler için güçlü bir uzmanın değeri her türlü vize maliyetinin üzerindedir.