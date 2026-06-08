Apple Intelligence güncellendi: iPhone artık metin ve fotoğrafları kendi düzenliyor

·7·Teknoloji
Apple Intelligence güncellendi: iPhone artık metin ve fotoğrafları kendi düzenliyor

Apple şirketi, Apple Intelligence sistemi kapsamında Safari, Messages ve Photos gibi uygulamalar için kapsamlı güncellemeler duyurdu. Artık Safari tarayıcısı, açık sekmeleri konulara göre otomatik olarak grupluyor ve kullanıcıya gerekli sayfaları öneriyor. Ayrıca tarayıcıda, fiyatları veya haber değişikliklerini izleyen özel bir monitör ve metin komutlarıyla web sayfalarını değiştirebilen yapay zeka uzantıları ortaya çıktı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Güvenlik konusunda Apple, şifreleri tek bir dokunuşla güncelleme özelliğini hayata geçirdi. Şifre tehlike altındaysa, sistem kullanıcı müdahalesi olmadan onu otomatik olarak değiştirir. Messages uygulamasında yapay zeka yalnızca yanıt önerileri sunmakla kalmaz, aynı zamanda metin tabanlı açıklamalara dayanarak gerekli fotoğrafları hızla bulur. Calendar uygulamasında ise doğal dilde yazılan cümlelerle toplantı ve etkinlik planlama imkanı yaratıldı.

En önemli gelişmelerden biri, Phone uygulamasının diğer programlarla entegrasyonu oldu. Artık arama sırasında Apple Intelligence, Mail veya Messages uygulamalarından uçuş detayları gibi gerekli bilgileri gerçek zamanlı olarak ekrana getiriyor. Bu, Google tarafından sunulan Magic Cue özelliğine güçlü bir yanıt olup, işletim sistemi düzeyindeki rekabeti yeni bir aşamaya taşıyor.

Shortcuts uygulaması da köklü bir değişim geçirdi: artık karmaşık iş akışlarını manuel olarak oluşturmak gerekmiyor, isteği metin形式inde yazmak yeterli. Image Playground ve Photos uygulamalarında fotoğraf düzenleme daha da kolaylaştı. Yeni Spatial Reframing özelliği sayesinde kare içindeki nesnelerin yerini değiştirme ve yapay zeka yardımıyla fotoğraf kenarlarını genişletme (expansion) imkanı ortaya çıktı.

AppleApple IntelligenceiPhoneSafariYapay Zeka
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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